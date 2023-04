Karina La Princesita se refirió a su noviazgo con el Kun Agüero

“La gente, en base a las profesiones, idealiza”, manifestó al principio Karina en el ciclo radial.

Después, profundizó: “Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio”.

“Es una pelotudez, pero imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo”, apuntó. “Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura”,continuó expresando la cantante.

“Siempre conté con mucha naturalidad del bullying que sufrí y de la violencia que sufrí en mi casa”, señaló la intérprete de "Corazón mentiroso".

Y comentó: “Todos tenemos cosas, pero el tema es no naturalizarlo, porque puede que te sientas cómodo en lugares donde no tenés que quedarte. Hay que acostumbrarse a la paz”.

“En ocasiones donde estaba mal, estaba triste, llegué a publicar y contar cómo se me había ido el brillo de los ojos”, rememoró la cantante, que se distanció del delantero en 2017.

Y agregó: “No es una pavada... y es necesario tomar conciencia. Hablar de la depresión, de la angustia, de la ansiedad en los medios es importante porque visibiliza que hay que trabajar, hacer terapia y cuidarse”.

No es la primera ocasión en la que la aclamada estrella de la cumbia aborda estos temas. A finales de enero, después de haber generado la preocupación de sus seguidores por enigmáticos mensajes en sus redes sociales, Karina La Princesita reveló que ha estado luchando contra la depresión desde hace varios años. La cantante mostró valentía al compartir públicamente esta difícil realidad de su vida.

Karina La Princesita dijo que tiene depresión

A fines del primer mes de este año Karina La Princesita abrió su corazón y afirmó que se encontraba abocada a su salud mental.

En su cumpleaños número 37, Karina se refirió a esta situación, y reconoció que viene "con una depresión desde hace muchísimos años". "Por cuestiones laborales la dejé de lado muchos años y ahora dije: 'No quiero estar más así'", indicó la artista.

Y añadió: "Tengo mis tiempos y quiero respetarlos. Me siento bien y ocupándome de las cosas. Estoy bien, pero estoy transitando algo que le pasa a muchas personas. De repente estoy bien y de repente no. Hay que ocuparse. La salud mental es importante".

"Yo tuve depresión. Te pesa vivir. Por momentos solo quería dormir", destacó.

Después, profundizó: "Lo digo porque hay mucha gente que le pasa y no tienen que sentir vergüenza. Yo tenía vergüenza. Pero me parecía copado contarlo. Uno no está loco por ir al psicológo o estar medicado".

Antes de culminar la nota, la ex del Polaco aseguró que "ahora está mejorando todo". "Me cansé de estar mal, hasta que uno no hace el click no te das cuenta", argumentó.

Y sentenció: "Yo me cansaba de estar mal. La soledad se potencia cuando estas mal. Y más aún cuando estaba rodeada de mucha gente por mi trabajo pero no tenía gente de confianza, me sentía un objeto, me sentía vacía".