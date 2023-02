L-Gante compró una Ferrari de medio millón de dólares

Cada acción que realiza Elián Ángel Valenzuela , mejor conocido como L-Gante , es noticia. Desde hace un tiempo que el cantante es el centro de las miradas por diferentes situaciones. Desde su vínculo con la madre de su hija, hasta su acercamiento a la empresaria Wanda Nara, siempre el artista estuvo con la luz de la cámara encima. No obstante, en esta ocasión todo se relaciona a la adquisición por parte del líder de la Cumbia 420 de un vehículo: nada más ni nada menos que una Ferrari.

El periodista Juan Etchegoyen , por medio de Mitre Live, empezó a puntualizar los detalles de la imagen que publicó el artista en sus redes: en la mismoa se lo podía ver sentado al volante de una Ferrari 458 Italia. “Me contaban hoy un dato que a mi por lo menos me llamó la atención, L-Gante se compró un auto en las últimas horas y la cifra que me daban es un delirio total pero lo tengo chequeado”, comentó.

En base a los datos brindados, “Elián asistió a una concesionaria de autos de lujo, tengo el nombre pero me lo reservo para no darle publicidad gratis, y llevó el dinero físico para hacer la compra y no tienen idea de cuánto, ahora te lo voy a decir, es mucha plata de verdad”. Es que L-Gante ya tiene acostumbrado a sus seguidores con sus apariciones con automóviles muy particulares, como la limusina Chrysler 300C, un Jeep Grand Cherokee SRT, una Porsche Cayenne, un Hummer H2, un Mercedes-Benz Clase E, o incluso un Audi TT.