L-Gante protagonizó un incidente con la policía por exceso de velocidad. 

En el video, se puede ver que los efectivos le ordenaron, a los gritos, al cantante a salir del vehículo para notificarlo sobre su infracción. “¡Bajá del auto!” y “Loco, ¡bajá del auto!”, se los escucha exclamar durante unos minutos. Todo parece indicar que, finalmente, la policía logró cumplir con su función después del altercado.

“¡Guarda el fierro, salame! Bajo del auto, ¿pero qué me venís a apuntar?”, dice Valenzuela apenas desciende del vehículo. “¡No me apuntes, no me toques!”, agrega, en medio de forcejeos con los policías. “¿Por qué me apunta con el fierro?”, vuelve a cuestionar L-Gante. Uno de los uniformados le pregunta si sabía que venía manejando a mucha velocidad por la autopista: “¿Sabés a cuánto venías?”.El artista responde: “A 100. ¿Cuánto da la calle?”.

Tensión Luego de haber asistido al recital de Daddy Yankee, L-Gante emprendió hacía su casa pero el cantante vivió un tenso momento con la policía. Twitter

“Por unos segundos más sigue la discusión y los empujones. “¿Te hacés el policía, bobo, chup... pija? Vos sos policía, fijate cómo actúas de policía. Venís a patear el auto, pedazo de envidioso, gordo logi”, grita el cantante, furioso por el comportamiento de los integrantes de la fuerza de seguridad.

En el programa Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich, conductor del ciclo, informó que “la situación fue muy violenta y los testigos hablan de que duró dos horas”.

Qué dijo el abogado de L-Gante

Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, dio detalles del tenso episodio en donde dijo que “Elían venía del recital de Daddy Yankee, que era un todo un lío. Había un control policial y él no lo vio. Los policías sacaron las pistolas porque él no frenó”.

Sobre si habrá acciones legales, al abogado manifestó que “todavía no hablé ese tema con Elián. Pero el comportamiento salvaje del personal policial podría haber terminado en una tragedia.Tranquilamente, con esa impunidad podrían haber matado a Elián”.