La argentina que deslumbra en America’s Got Talent y pasó a la siguiente ronda

Por primera vez una pareja de acróbatas latinoamericanos pasa de ronda en el programa de Estados Unidos America’s Got Talent, cautivando al público y los jueces.
Micaela es argentina y su pareja chilena; ambos deslumbraron al jurado de America’s Got Talent y lograron avanzar a la próxima etapa del show.
Una pareja de acróbatas conformada por la argentina Micaela y su compañero chileno hizo historia en el escenario de America’s Got Talent, el popular show televisivo de Estados Unidos que busca a los mejores talentos del mundo. Con una presentación cargada de riesgo, coordinación y emoción, lograron conquistar al jurado y al público.
Durante su rutina, desplegaron una serie de acrobacias aéreas que dejaron sin aliento a la audiencia. Movimientos perfectamente sincronizados, fuerza física y un cierre espectacular hicieron que los cuatro jurados se pusieran de pie para ovacionarlos.
Simon Cowell, uno de los jueces más exigentes, destacó la química de la pareja: “Lo que hacen no es solo técnica, es una conexión que se siente desde el primer segundo. Es algo único”. Sofía Vergara, por su parte, agregó: “Es hermoso ver cómo combinan el amor con el arte, nos regalaron un show mágico”.
Micaela y su compañero llegaron hasta las semifinales y están confiados con ser elegidos para participar de la gran final, que se disputará el martes 23 de septiembre y reparte un millón de dólares a los mejores talentos del certamen.
Lo que convierte este logro en un hecho histórico es que es la primera vez que una pareja de acróbatas latinoamericanos llega a esta instancia de America’s Got Talent, un certamen que suele tener participantes de todo el mundo, pero pocas veces latinos en disciplinas de riesgo.
Micaela y su compañero chileno son pareja en el escenario y en la vida real. Llevan más de seis años trabajando juntos en el mundo del circo y las artes escénicas, presentándose en distintos festivales internacionales antes de dar el gran salto a la televisión estadounidense. Su historia de amor y trabajo compartido suma un valor especial a cada número que realizan, convirtiendo su espectáculo en una experiencia que mezcla técnica, entrega y emoción.
Para Micaela, el dinero tendría un destino muy especial: la creación de una casa artística que funcione como refugio familiar y espacio de creación colectiva, un lugar donde volver a reunir a los suyos tras años de vida itinerante. “Vivimos en una casa rodante y nos vendría muy bien una casa verdad. Con ese dinero podríamos comprar una en Chile y otra en Argentina”, aseguró.
A pesar de la magnitud del premio, mantiene los pies en la tierra. Con formación deportiva, sabe que la preparación mental y la salud emocional son tan importantes como la física para afrontar un desafío de este nivel. Por eso busca disfrutar cada etapa, sin dejar que la presión de la competencia opaque la felicidad de vivir este presente de consagración.
