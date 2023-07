La Bomba Tucumana, polémica sobre la música actual: "No hacen cumbia"

Con total franqueza, Gladys, conocida como la "Bomba" tucumana , se expresó acerca de todas las intérpretes de la música movida. No hizo distinciones de edad ni época, y emitió críticas hacia todas por igual. La vocalista afirmó de manera contundente que, a pesar de las opiniones populares, María Becerra, Tini Stoessel, Ángela Leiva y Karina no se encuentran en la misma categoría que ella.

Por consiguiente, al ser interpelada acerca de los artistas más destacados en la actualidad entre los jóvenes, la cantante tucumana no tuvo inhibiciones al contestar. “Me gustan pero me parece que es todo igual”, expresó sin tapujos y aseguró no reconocer a Tini Stoessel ni a María Becerra : “A veces no sé quién es la persona… si es Tini o si es María Becerra o si es la otra. Yo soy cantante, tengo oído de músico y me suena todo igual”, declaró.

image.png

La “Bomba” tucumana contra todas

No obstante, la controversia fue en aumento debido a que Gladys afirmó que sus colegas del género no interpretan cumbia. “Está bien que esté todo inventado, pero me gusta más la autenticidad, que yo no haga lo mismo que la otra. Porque yo soy cantante de cumbia, creo que soy la única cantante de cumbia”, declaró enfáticamente.

Rápidamente, la reportera de "Implacables" quiso averiguar si Ángela Leiva y Karina, conocida como la "Princesita", tampoco incursionaban en la cumbia. Con astucia, la "Bomba" lo negó. “La gente me dirá ‘no, no sos la única’. Pero no cantan cumbia”, aseguró.

image.png

Siguiendo lo manifestado por Gladys, las dos cantantes hacen “cumbia romántica santafesina” porque su base musical es diferente. “La gente que sabe de música va a entender que yo canto cumbia. Mi base musical es de cumbia colombiana, la cumbia de antes”.

Asimismo, realizó una comparación entre las variantes de cumbia de cada una y proporcionó detalles: “Lo que ellas cantan es una cumbia que lleva mucho acordeón, la base de acordeón. Yo tengo mucha base de percusión, bongós, trompetas. ¡Cumbia! ¿Me entendés?”.