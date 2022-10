La China Suárez contó detalles de cuando conoció a Rusherking. 

La China contó que “nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. De hecho, nunca había estado con alguien más chico que yo, nunca en mi vida y no me había fijado y tenía mucho prejuicio”.

La actriz además reconoció que “tenía el mismo prejuicio que tiene todo el mundo. Para con los demás no los tenía, pero conmigo sí. Tenía como eso de qué voy a hablar con un chico más chico o esa tendencia de decir que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos de generalizar y a meter todo en una misma bolsa”.

Sobre su primera impresión al conocer a Rusherking, la ex Casi Ángeles reveló que “me sorprendió muchísimo. Primero, yo no sabía que era tan alto. Mi primera reacción fue ‘mirá a Rusherking’. No nos dimos bola esa noche. Teníamos dos amigos de Cupido, uno de su lado y otro del mío. Llevaban y traían”.

Romance La China Suárez visitó La Peña de Morfi y en una entrevista con Jey Mammon, la actriz dio detalles desconocidos de su relación con Rusherking. Twitter

Y admitió que “el es muy tranquilo y a mí me gusta eso. Si hubiera sido un pesado, me hubiera venido a hablar… No”, destacó, sobre la actitud confiada del trapero. “Me fui de la fiesta y después nos empezamos a escribir”.

La cantante decidió contar cuál fue la frase que Rusherking le dijo cuando la conoció: “él me escribió primero. No recuerdo qué me escribió pero fue algo que había sido muy mala onda, una cosa así. Es que no estaba mala onda, si no conozco a alguien soy así”.

Sobre el músico, la China dijo que “él es humilde, es bueno, tiene un corazón de los que ya no te encontrás. Es muy puro, no está contaminado. Es buen amigo, es buen hijo. Y viene con esto de las nuevas generaciones, que vienen más livianitos sin tanto prejuicio. Esta generación viene mucho más liviano y sobre todo él me da paz”.

La China Suárez reveló qué siente cuando le dicen “roba maridos”

En ese sentido, Suárez señaló que “a mí no me lo dicen. Desde que soy más chica si, por ahí, estoy en una cena y por ahí están mis amigas con los novios que siempre traté… o voy vestida…”.

Y añadió que “está mal porque no es culpa de una. Hay lugares donde no me gusta llamar la atención o no me gusta que parezca que quiero seducir. A veces la gente ve de afuera una imagen mía que no es, como de ´comehombres´ y no es mi actitud. La gente que me conoce en la vida real sabe que soy más como un ´chonguito´.