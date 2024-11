La China Suárez denunció penalmente a Martín Cirio por sus dichos: los detalles

La periodista aclaró que la protagonista de En El Barro está atenta a todo lo que se dijo sobre ella, pero que “ lo de Martín Cirio no da para más ”. Por ese motivo, “ya salió la carta documento” de la China Suárez “para Martín Cirio”, que si no se rectifica “pasa a mayores”.

En una de sus transmisiones vía stream, recientemente Martín Cirio disparó letal contra Eugenia La China Suárez tras difundirse en las redes su encuentro con el joven piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto.

Allí La Faraona aseguró que a la actriz “le gustan los casados para demostrar que es mejor que la otra”, pero que cuando toma estado público se transforma en “la primera feminista”.

image.png

Así como después deslizó, en referencia a Colapinto, que “el otro macho que le gusta (a la China) es el deseado por todas”.

Y remató polémico: “Ella va como un gato y marca el territorio, lo mea todo. Porque el macho deseado por todas que puede estar con cualquiera la elige a ella, que es conforme a la mirada del hombre, y se siente especial”.

La ex de Lauty Gram contó que la China la encaró y le quiso pegar

El joven cantante Lauty Gram conoció a la China cuando estaba de novio con una muchacha de su edad llamada Madison Segreti, que también se dedica a la música. En el ambiente se la conoce como "Madi".

image.png

Como la China y Lauti nunca terminaron de "blanquear" su vínculo pero igual llegaron a postear fotos juntos en Instagram, la relación del intérprete y Madi quedó como en una nebulosa o limbo sin final.

La China coincidió con Madi en una Bresh. “¿Es verdad que La China te quiso pegar?" le preguntaron directo al hueso. Sin perder la elegancia, ella contestó en la misma sintonía. "No soy de hablar del tema porque se diferenciar las cosas que pasan en la relación".

La influencer relató que “no es algo que yo quiero como para ir escalando como gente podría decir, ni tampoco voy a negar que es una mujer hermosa. O sea esto pasó hace meses en realidad. Estaba Gero de testigo, o sea había más personas de testigos que me conocen a mí y saben que no soy conocida por meterme en problemáticas o por meterme en bardo”.

Y contó que “pero tampoco estoy para cubrir el orto de nadie. Yo no tengo problema con él, cero, cero, porque yo le deseo lo mejor y siempre fue así y siempre va a ser así porque es una persona importante para mí, pero ella puntualmente fue muy mala conmigo. Si, esa secuencia que se dijo es verdad. O sea me quiso apurar, la quiso apurar a mi hermana, nos quiso sacar en varias ocasiones ha dicho sacámela de acá o la cago a piñas. No fue una sola ocasión. ¡Ella tiene 31 años y yo tengo 18”.