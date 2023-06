La China Suárez, Nicolás Cabré, y los rumores de romance

Durante la transmisión en directo, ambos estaban relajados y hasta la pequeña hizo su aparición. Inicialmente, leyeron los comentarios de personas conocidas, compartieron detalles sobre su día y posteriormente pasaron a leer comentarios de otros espectadores. Cuando les preguntaron si estaban en una relación, simplemente respondieron riendo.

No obstante, Cabré confirmó la presencia de su nueva pareja, quien anteriormente fue pareja de Luis Miguel, mientras que La China no mostró ninguna relación después de su ruptura con Rusherking.

La China Suárez y una intrigante publicación: ¿un mensaje dirigido a Paula Chaves?

Eugenia "China" Suárez compartió en sus plataformas digitales una contundente declaración que se sospecha que va dirigida hacia la presentadora Paula Chaves, con quien mantuvo una amistad por varios años.

Mediante una publicación en su historia de Instagram, la actriz China Suárez compartió una cita que generó la sospecha de estar dirigida a Paula Chaves: "Me falló gente que me vio llorar, se quedó en mi casa a dormir, que comió en mi mesa y conoció a mi familia. Mira si me va a sorprender algo más a estas alturas de la vida". Por eso, hay que tener en cuenta que el conflicto viene de larga data.