La China Suárez estuvo en la Bresh y recibió un insólito comentario

La China Suárez estuvo en la Bresh el sábado 6 de mayo por la noche, y fue protagonista de una particular situación junto a Daniela Celis de Gran Hermano , A su vez, al difundirse imágenes de ella en la fiesta, los comentarios recibidos dieron lugar a ciertos rumores que llevaron a que la actriz tenga que salir a pronunciarse.

Luego de la publicación que tuvo lugar en la cuenta de Instagram de la fiesta Bresh, se pudo observar un video de la China Suárez bailando y realizando un particular movimiento con su mandíbula , lo que llamó la atención de los fanáticos. " Che, la China no para de mandibulear ", escribió una seguidora en el posteo.

En su descargo, la actriz señaló que ese movimiento de mandíbula es algo que le sucede desde hace muchos años, y que se debe a un problema de bruxismo, una condición que provoca el apretamiento o rechinamiento de los dientes. Además, afirmó que había sido revisada por un médico que le había recomendado hacer ejercicios para relajar la mandíbula.

El mensaje de la China Suárez tuvo gran repercusión en las redes sociales, y muchos de sus seguidores y fans la apoyaron y destacaron su honestidad y transparencia al aclarar la situación.

Embed Valentina junto a La China Suarez (ex compañera de Casi Ángeles) en la Bresh pic.twitter.com/QLKi98xbAm — Valentina Zenere Global (@VZenereGlobal) May 8, 2023

Cuando todos creían que iba a ser un comentario más al pasar, la propia actriz decidió contestarle para aclarar la situación. Con el objetivo de no recibir nuevas acusaciones, la China Suárez aseguró: "Es que mastico el chicle así, horrible costumbre. No me drogo".

image.png

Más allá de que la ex Casi Ángeles haya salido a responder dicho rumor que la vinculaba con ciertos consumos, en las redes sociales aparecieron los clásicos memes. Entre algunos de los comentarios que sumaron muchos me gustas se encuentran: "Se va a lastimar, por favor que alguien le de un chicle más blandito", "Esa se la decía a mi mamá a los 15" o "Chicle de turrón que quedó de Navidad"