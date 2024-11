La exitosa novela internacional basada en la historia de una joven jujeña

Francisco: "El amor cristiano no es el de las telenovelas"

La protagonista fue Grecia Colmenares, la actriz venezolana que no tenía nada de tonada jujeña, pero que su carisma llevaría a la cima a la novela, hábil para manejar las penurias y aventuras que pasaría la protagonista en la gran ciudad. El otro protagonista era Jorge Martínez.

El éxito de la historia

El personaje interpretado por Colmenares era María Domínguez, la joven que vivía con su familia en Purmamarca y debió dejar sus estudios para ayudar en su hogar, donde vivía con su madre y el padre, quien falleció tras padecer una larga enfermedad.

“Buenos Aires es una ciudad muy grande, tiene que haber muchas oportunidades”, decía en el primer capítulo María, tras una presentación que tuvo como locación a nuestra provincia. Finalmente, la joven llegó a la capital argentina.

La intención de la protagonista era conseguir dinero para mantener a su madre, salvar de la cárcel a su hermano y recuperar su casa, en manos de Aquiles Vargas, un hombre que la pretendía, aunque sin saber que los días le depararían sorpresas.

Su primer trabajo es en un cabaret, donde conoce a un cliente, Juan Carlos, y tras una confusión por el robo de una billetera, comienza a trabajar en la casa de quien se convertiría en su gran amor, un galán mujeriego que cae rendido a los encantos de María.

“A mí me propusieron ir a hacer una novela, yo me fui en mi mejor momento en Venezuela y para mí era un reto muy difícil. Tuve el presentimiento de que me iba a ir bien”, dijo Colmenares años después sobre el éxito.

La música, otro icono

María de nadie tuvo una música que también quedó en el recuerdo. Julia Zenko interpretó la cortina de la telenovela “María siempre”, de Chico Novarro. “Recuerdo que fue un boom impresionante la novela, pegó un montón con Grecia, con Jorge y la historia, que era fuerte para la época: la chica que venía de la provincia a la capital y que no sabía bien qué hacer de su vida”, le contó a La Nación.

“El éxito de María de nadie hizo crecer mi carrera enormemente. La telenovela duró creo que un año, un año y pico, y pasó por todo el mundo. Tengo los mejores recuerdos. Esa canción, como decía, me abrió muchas puertas y yo la incluí en un disco. Es el día de hoy que la gente me la sigue pidiendo”, concluyó la cantante.