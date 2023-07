“Es una gira muy larga la que estoy haciendo, he hecho este espectáculo en muchísimas ciudades argentinas, en todas he tenido la posibilidad de volver, con localidades agotadas, me han dado todos los premios posibles”, comienza contando el actor resaltando que en cada país y ciudad que visitó, ha logrado contactar increíblemente con el público.

De que se trata

El protagonista cuenta en primera persona resume en que “es la historia que cada uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño. El corazón de la historia de El Equilibrista, es un secreto que tenía mi familia que tuve la posibilidad de develar en un viaje a Europa, en una de esas casualidades fui a filmar una película a Yugoslavia”.

Relata que llovía y le dieron dos días libres para recorrer a lo que él decide ir al pueblo donde había nacido su madre y su abuela, que luego emigraron a Argentina cuando su mamá tenía 5 años. “Mi abuela se vino detrás de mi abuelo, me decía que no quedaban familiares en el lugar, que no fuera para ahí, que no sabía la dirección, pero yo fui por esas callecitas que recordaba mi mamá, fui tocando el portero, tocando distintas puertas hasta encontrar alguien que conocía la familia de mi abuela. Me llevaron a un lugar donde ya se habían nucleado un montón de personas que querían decirme que parentesco tenían y que sobre todo querían preguntarme por qué mi abuela durante 55 años no había ni hablado ni escrito”, detalló de su inolvidable viaje.

“No hago más que ser feliz haciendo El Equilibrista ”, dijo Mauricio de su actual trabajo que lleva a muchos rincones del mundo.

Entradas

El próximo sábado el público podrá presenciar esta increíble obra en el Centro Cultural Martin Fierro el sábado 8 de julio.

