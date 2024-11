Leonardo DiCaprio ninguneó a empleados de un hotel y rechazó a fanáticos: los detalles

Mientras tanto, un grupo de empleados realizaba un ritual típico fiyiano con cantos y música. Sin embargo, el actor no detuvo su marcha, mantuvo la mirada baja y pareció estar concentrado en una llamada telefónica.

El comportamiento del actor desató una ola de críticas en redes sociales. Muchos usuarios consideraron su actitud como un gesto de “desprecio” e “ingratitud” hacia los empleados que participaron en la ceremonia. Los comentarios señalaron que, siendo una figura pública, DiCaprio debería haberse mostrado más agradecido con el personal, saludar o al menos sonreír ante las caras expectantes de sus fanáticos en Oceanía.

image.png

No obstante, otros internautas salieron en su defensa. Algunos argumentaron que el actor se encontraba de vacaciones y que la ceremonia no formaba parte de su agenda, por lo que no tenía obligación de participar en ella. “Él es un ser humano como cualquiera, no está obligado a atender actividades no programadas”, comentaron usuarios en plataformas como TikTok y Twitter.

Según fuentes citadas por el medio Page Six, la actitud de la estrella de cine no fue intencional. “El evento no estaba dirigido exclusivamente a él; se trataba de una actividad general para todos los huéspedes del hotel. DiCaprio simplemente no estaba mirando hacia el grupo que realizaba los cantos”, explicaron.

Leonardo DiCaprio rompió el silencio tras ser involucrado en las fiestas de Diddy

De acuerdo a lo que publicó el DailyMail, la fuente ligada a DiCaprio dijo que la figura del cine “no tiene absolutamente” nada que ver con lo que pasó. “Fue a algunas de sus fiestas de principios de 2000, pero literalmente iba todo el mundo. No eran ‘fiestas locas’, eran grandes fiestas en casas”, se excusó, en nombre del actor.

image.png

Luego, amplió la defensa de la estrella del cine. “Leo estaba al principio de su carrera en ese momento. No tiene nada que ver con ese mundo, así que es ridículo que alguien suponga que se verá involucrado en esto basándose en unas cuantas fotos pixeladas que tienen más de 20 años. Ahora él está centrado en su carrera y su relación amorosa. No está pensando en absoluto en el caso federal de Diddy, con el que no tiene nada que ver”, remató.

La declaración surge en medio de la controversia por la viralización de imágenes de DiCaprio en las fiestas salvajes que organizaba Diddy y la especulación de que pudiera haber sido visto en alguno de los videos prohibido que se confirmó que existen.