LGTBIQA+: detalles de la historia de Charlie y Nick

La versión virtual de la saga se hizo muy popular, pero su publicación física hizo que la salud emocional de la autora se resintiera. Como consecuencia, se tomó un descanso para aclarar sus ideas. Recientemente, ha explicado que había intentado abarcar demasiado en un solo volumen y ha decidido dividir la historia en seis libros para hacer justicia a todos los personajes y explorar adecuadamente la relación entre Nick y Charlie. Esta decisión le permitirá tomarse su tiempo y asegurarse de que los personajes brillan en sus últimos momentos.

Para los lectores ansiosos que no puedan esperar hasta la publicación del quinto tomo, V&R también anunció la publicación de Radio Silencio, un nuevo libro del universo de Heartstopper que llegará a librerías el próximo mayo y que ahonda en la historia de Aled, el mejor amigo de Charlie Spring.

No obstante, la creadora no quiere lanzar ningún spoiler que fastidie la sorpresa a los fans de la serie literaria. "Es un final feliz. Creo que todo el mundo sabía eso", comentaba en la citada entrevista. Además, ha añadido que no cierra la puerta a continuar la historia de Nick y Charlie cuando se publique el quinto volumen: "Creo que nunca debes decir nunca. No sé qué haré después de que termine los principales libros de 'Heartstopper'. Estoy segura de que continuaré dibujando a Nick y a Charlie de algún modo".