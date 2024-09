Llega a Jujuy una obra de Juan José Campanella que la rompe en todo el país

Tarico on the Rotemberg "Sean de Termos y Mabeles".

El próximo 21 de septiembre, a las 21 horas, el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy será el escenario de Tarico on the Rotemberg "Sean de Termos y Mabeles", el nuevo espectáculo humorístico protagonizado por Ariel Tarico y David Rotemberg. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma www.autoentrada.com .

No te pierdas esta oportunidad única de disfrutar de uno de los shows más esperados del año en Jujuy. Tarico on the Rotemberg "Sean de Termos y Mabeles", promete ser una noche inolvidable de risas y reflexión, ideal para quienes disfrutan del humor político y social.

Datos del evento

Fecha : 21 de septiembre

: 21 de septiembre Hora : 21:00

: 21:00 Lugar : Teatro Mitre, San Salvador de Jujuy

: Teatro Mitre, San Salvador de Jujuy Entradas: A la venta en www.autoentrada.com

