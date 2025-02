Martín Bossi denunció a una empleada por un presunto robo en su casa: los detalles. 

Martín Bossi denunció a su ex empleada doméstica por un supuesto robo millonario. La fuerte acusación del actor y humorista se hizo pública en las últimas horas y se difundió un audio en el que el artista relata su experiencia. Los detalles, en la nota.

El artista compartió detalles de lo que le pasó y advirtió a la gente para que no le suceda lo mismo en donde envió un mensaje de audio a sus vecinos por lo que vivió con su empleada doméstica , a quien acusó de haberle robado y contó con lujo de detalles las actitudes que esta mujer habría tenido.

En el audio expuesto en el ciclo Secretos Verdaderos (América) el imitador comenzó diciendo que “bueno, buen día a todos vecinos, yo soy Martín Bossi , propietario de un departamento. Vivo hace cuatro años , algunos me cruzarán”.

"Simplemente por el bien de todos y de la paz y de la seguridad, quiero comentarles que tuve un serio problema con alguien que limpiaba mi casa y sé que limpiaba un par de lugares más también", continúa Bossi en el audio que le envió a sus vecinos.

El actor les pidió a sus interlocutores que no dejen entrar más a sus casas a esta mujer y agregó: "Es muy peligroso el tema. Si llega a entrar al barrio yo tendré que poner un patrullero porque ya hay una denuncia penal. Así que bueno, ojalá que las autoridades le prohíban terminantemente limpiar porque es muy peligrosa. Bueno, les mando un beso y cualquier cosa estoy a su disposición”.

Y profundizó: "No quiero dar el nombre del vecino que me llamó y que hace una semana esta persona también le robó. Durante tres meses la filmé, le hice un seguimiento, obviamente me robó mucha plata y lo preocupante es que actúa en conjunto con su familia”.

image.png

Por último, Bossi añadió que “y lo importante de una investigación que hice porque tengo muchos contactos, gracias a Dios, bate todos los movimientos del barrio. Estoy hablando con Marisa que es la capitana del barrio, que no la deje entrar más, es muy peligroso el tema”.

Martín Bossi confirmó que tiene pruebas de su ex empleada robando en su casa

Además, confirmó que tiene pruebas: "Si llega a entrar al barrio yo tendré que poner un patrullero porque ya hay una denuncia penal. No sería lindo tener un patrullero adentro. Me ha robado mucho y es muy peligrosa. Les dejo los videos de cómo operaba en mi casa robando descaradamente”.

"Voy a hablar con las autoridades para que esto circule en todos los countries para que esta persona no haga más daño porque no es la primera vez que lo hace. Ojalá que las autoridades le prohíban determinantemente limpiar porque es muy peligrosa", concluyó Bossi.