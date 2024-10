Martín Fierro de Cine y Series: los looks de los famosos

Giacobbe admiró la vestimenta de Mirtha Legrand por “el cuidado de cada detalle del atuendo, que es una marca distintiva de ella. En esta ocasión, lució un impecable conjunto blanco: un vestido ceñido con un drapeado que realza la cintura y mangas translúcidas que dejan entrever el delicado encaje, que se extiende luego por la falda”.

Susana Giménez

Susana Giménez fue una de las presencias más esperadas de la noche.

Natalia Oreiro

La cantante Natalia Oreiro y su paso para los fotógrafos antes de la ceremonia.

“Es refrescante ver a Natalia con un look super etéreo, un vestido en gasa natural verde con falda plisada y acompañado por un fino cinto y cartera dorada. Todos los detalles se complementan para que el centro de la escena sea el rostro y el tocado de flores”, señaló Giacobbe.

Gimena Accardi

Gimena Accardi fue una de las celebridades que pasó por la alfombra roja y entrevistó junto a Ángel de Brito a quienes fueron ingresando a la gala.

Graciela Borges y Luis Brandoni

Los icónicos actores Graciela Borges -con look de Adrián Brown- y Luis Brandoni llegaron juntos a los Martín Fierro.

Sobre los looks de Graciela Borges y Luis Brandoni, Fernández dijo: “Graciela, con mucho glamour. Me encanta su sombrero boina, le quedan bien los anteojos y esa túnica de brillos. A ella todo le queda bien. Una reina, como siempre”. Y sumó sobre el actor: “Luis está clásico. Hubiera apostado un poquitito más fuerte, pero se lo ve bien”.

Mercedes Moran

La actriz Mercedes Moran en los Martín Fierro.

“Mercedes es de esas actrices que dan placer al verlas en la alfombra roja. Siempre tiene un toque único y está impecable. Muy creativo el juego que se realizó con la gasa a rayas, como algunas se colocaron al hilo, otras al bies. El juego de la manga larga le da mucha presencia”, aportó Giacobbe sobre el look de Moran.

Leonardo Sbaraglia

El actor Leonardo Sbaraglia eligió un clásico saco y pantalón de vestir con remera blanca.

Pucheta sobre Sbaraglia: “¡Mi preferido! Otra manera de oxigenar una propuesta sastrera y que se ajuste a uno mismo con básicos como una remera blanca y buenos zapatos. Una noche donde el estilo personal y el estilismo se hizo presente”.

Cecilia Roth

La actriz Cecilia Roth y un look total black.

Sobre Cecilia Roth, el diseñador Benito Fernández reflexionó: “En este modelo se justifica el negro. Se ve mucha piel, escote, la manga al codo. Espléndida. Me parece una de las más elegantes de la noche. Divinos el pelo y el make up. Diosa total. Para mí, una de las más lindas”.

Pamela David

Pamela David eligió un vestido verde para la gala.

“Pamela optó por un vestido en shantung de seda natural de color verde claro, con corte evase, escote cruzado al cuello y tajo. El brillo lo aporta el brazalete dorado”, describió Giacobbe.

Benjamín Vicuña y Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña en la alfombra roja de los Martín Fierro.

Pucheta sobre Benjamín Vicuña y Mariana Fabianni: “Acá hay que hablar por separado, ya que son los grandes anfitriones de la. La noche. Mariana siempre nos acostumbró a que si hay alguien que entiende una alfombra es ella, su pelo, maquillaje vestido, y el detalle de brillantes, todo está perfecto, pero las mangas me parecen sublimes. Benjamín, claramente, siempre acierta en sus elecciones. Suele mantener un nuevo clasicismo donde mantiene lo anatómico en un corte sastrero que lo hace parecer disfrutar de su esmoquin”.

Daryna Butryk

Daryna Butryk dijo presente en la gala que celebró a la industria cinematográfica.

Benito Fernández dijo, contundente, sobre la actriz que encarnó a Cecilia Roth en la serie El amor después del amor: “Me encanta la parte de arriba, el escote, la combinación de texturas, canchero, y, a pesar de ser como un solero, tiene mucha presencia el vestido. Divina. Me encanta. Para mí, una de las más lindas”.

Ángel de Brito

Ángel de Brito dijo presente y, con Accardi, entrevisó a las celebridades en la alfombra roja.

Sobre el look de De Brito, Giacobbe apuntó: “Ángel apostó por un smoking clásico, algo que nunca falla. Creo que el twist de su look fue ese balance entre una silueta clásica contrastado con el charol del calzado, lo cual lo hace moderno”.

Zoe Hochbaum

Con un elegante conjunto de dos piezas en tonos neutros, la actriz deslumbró con un top de manga larga ajustado, de color beige claro.

Pucheta sobre Hochbaum: “Tendencia total, con una silueta anatómica, transparencias, superposición, textura y color. Trajo todos los ítems a esta alfombra. ¡Me gustó!”.

Martín Piroyansky

El productor y actor Martín Piroyansky.

“Le hubiese puesto algo más canchero. Me parece que él puede marcar más tendencia”, sugirió Benito Fernández para el caso de Piroyansky.

Nancy Dupláa

Dupláa y un total white para los Martín Fierro.

Giacobbe consideró sobre Dupláa: “La elección del color está a tono con la temporada. El blanco aporta frescura en la alfombra roja. Las mangas arremangadas dan informalidad y descontracturan el look. Lo acompañó con un clutch al tono”.

Liliana Parodi

Liliana Parodi y su equipo organizaron cada detalle de la gala.

Por su parte, Pucheta dijo: “Esta combinación es una de mis favoritas. Blanco y negro son los eternos clásicos que se vuelven infalibles. El contraste tan fuerte de estos neutros siento que proporcionan un lenguaje tan arquitectónico y perfecto, sobre todo, con el corte y trabajo que tiene esta chaqueta blanca de botones y la buena caída del pantalón negro. Me gusta mucho”.

Carla Peterson

Carla Peterson y un look de Min Agostini.

“Me gusta mucho el color, el modelo y la textura que tiene, pero no le pondría esa cartera porque no lo termina de modernizar. Le hubiera puesto algo más moderno y en otro color. Después, están correctas las sandalias y el make up”, planteó Fernández sobre el diseño de Carla Peterson.

Micaela Riera

Micaela Riera y un vestido que deslumbró por su originalidad en la alfombra roja.

Para Giacobbe, el look de Riera “es ingenioso en el uso de un material como el tweed, que normalmente se utiliza en la sastrería para un vestido. El resultado es refrescante. De la misma manera que en la sastrería se utiliza la técnica del deshilachado, en este caso podemos ver cómo usaron esa técnica alrededor de la cintura”.

Mina Serrano

Mina Serrano y un vestido negro que deja la piel al descubierto.

Pucheta sobre Mina Serrano: “Esto es lo que quería ver. Fuerza y uno de los mejores looks y propuesta de la alfombra, para mí. Todo está minuciosamente elegido para ser perfecto: pelo, maquillaje, anillo, zapatos, todo”.

Soledad Villamil

La actriz Soledad Villamil optó por un vestido negro con mangas largas.

Fernández y su comentario sobre el look de Soledad Villamil: “Me encanta el vestido, pero me parece que da muy invierno y antiguo. Me hubiese jugado y apostado por usar colores. Ella, que es tan linda y que tiene un buen colorido, podría haber optado por el mismo modelo pero con un color súper veraniego. Un verde lima, por ejemplo”.

Guillermo Francella

El actor Guillermo Francella en los Martín Fierro; eligió un traje sin corbata.

Al analizar el look de Francella, Fernández opinó: “Me gusta, me parece que está clásico y el hecho de no ponerse moño ni corbata lo hace más relajado y más joven. Me gusta mucho cómo tiene la barba. Está súper bien”.

Gabriel “puma” Goity

El actor eligió un traje de dos piezas en color negro, con una chaqueta de corte clásico de un solo botón y sin adornos visibles.

“Fue a lo clásico y no falló. Un saco negro en combinación con el pantalón, con una cortaba satinada al mismo tono”, describió Giacobbe.

Leonora Balcarce

La actriz Leonora Balcarce posó para los fotógrafos con un look de Adrián Brown.

“Actual y disruptivo, dos cosas que me gustan mucho en este look para la alfombra. Sobre todo, en cómo hacen parecer interminables sus piernas y el remate de la buena elección de zapatos”, dijo Pucheta con respecto a la elección de Balcarce para la gala.

Soledad Silveyra