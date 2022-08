Mica Tinelli aclaró los rumores que relacionan a la China Suárez con su novio

image.png

"No fue por eso. Decidieron cuidar a una persona que había pedido que la China no esté en ese programa. No es uno de los artistas que está entre los 100. Alguien con suficiente poder, alguien de la familia Tinelli. Hace algunos meses en la fiesta Bresh se encontraron en un VIP Mica Tinelli y la China. En ese encuentro, hubo un ida y vuelta no muy agradable entre ellas. Hubo una situación bastante incómoda", detallaron.

Y continuaron: "Me contaron que pasó algo. Hubo una situación muy tensa entre las dos. Esta pelea se habría iniciado porque la China le habría mandado unos mensajitos a Licha López, novio de Mica Tinelli". Fue Mica quien rompió el silencio: "¡Es mentira todo esto! Pau, cualquier cosa tenés mi teléfono y me podés consultar antes", revelaron.

image.png

"Nunca me agarré con nadie en ninguna fiesta, no bajé a nadie de ningún programa y nadie le escribió a mi novio. ¡Besos para todos por ahí!", concluyó la hija de Marcelo Tinelli, envuelta en indignación luego de los dichos de la periodista sobre su cruce con la China Suárez.