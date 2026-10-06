Mirtha Legrand recibió el alta tras casi tres semanas internada: cómo sigue su recuperación

Mirtha Legrand recibió este martes el alta médica del Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, dejó la clínica alrededor de las 17 horas luego de completar el tratamiento con antibióticos y mostrar una evolución favorable.

Parte médico. Mirtha Legrand mejora y se prepara para volver a su casa

La salida se produjo después de casi tres semanas de internación y se adelantó al cronograma que había sido informado oficialmente. El último parte médico indicaba que Legrand continuaba evolucionando de manera positiva, en una habitación común y con avances en su rehabilitación kinesiológica.

La conductora había atravesado previamente un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Luego de recibir el alta el 13 de septiembre, continuó la recuperación en su domicilio, pero cinco días después sufrió una descompensación respiratoria que obligó a su reingreso al Mater Dei.

Desde entonces, los distintos partes médicos marcaron una evolución sostenida. Durante su estadía recibió controles clínicos, nutricionales y seguimiento kinesiológico , mientras el equipo médico evaluaba su respuesta al tratamiento antes de autorizar el regreso a su casa.

Juana Viale estuvo al frente de sus programas

La internación de Mirtha también generó cambios en la programación televisiva. Su nieta, Juana Viale, quedó al frente de las emisiones de los sábados y domingos durante su ausencia.

En los últimos días, Viale había llevado tranquilidad al público al asegurar que su abuela estaba “mejorando momento a momento, día a día” y que ya se encontraba en una habitación común. También contó que Mirtha seguía atentamente los programas desde el sanatorio y continuaba haciendo comentarios sobre cada emisión.

El acompañamiento de su familia

Durante la internación, Mirtha Legrand estuvo acompañada por sus familiares más cercanos. Entre quienes la visitaron estuvieron su hija Marcela Tinayre, sus nietos Juana y Nacho Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis.

Con el alta médica, la conductora podrá continuar ahora su recuperación fuera del sanatorio, luego de superar el cuadro respiratorio que había motivado su reingreso.