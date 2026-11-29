Mike Love, vocalista y cofundador de The Beach Boys, murió a los 85 años . La noticia fue confirmada por su representante, Katie Altman, quien informó que el cantante falleció el sábado por la noche acompañado por sus seres queridos. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su muerte.

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A través de un comunicado, su publicista lo definió como un ícono de la cultura estadounidense y destacó su aporte a la música y la alegría que encontraba al presentarse ante sus seguidores.

Nacido en Los Ángeles el 15 de marzo de 1941, Love fundó The Beach Boys en 1961 junto a sus primos Brian, Dennis y Carl Wilson, y su amigo Al Jardine .

Su voz fue clave en las armonías que identificaron al grupo, mientras que su trabajo como letrista dio forma a canciones que marcaron la historia del rock y el pop, entre ellas “California Girls”, “Good Vibrations”, “I Get Around” y “Kokomo”. La banda se convirtió en un símbolo del sonido californiano de los años 60, con canciones que evocaban el surf, las playas y la cultura juvenil estadounidense.

Su trayectoria junto a Brian Wilson y el legado musical

Love mantuvo una alianza creativa con Brian Wilson, principal responsable de las composiciones y los arreglos del grupo. Mientras Wilson trabajaba en las melodías y las producciones, Love aportaba letras para varios de sus grandes éxitos.

La relación entre ambos también estuvo atravesada por diferencias y disputas por los créditos de autoría. En 1994, Love consiguió que se le reconociera su participación como compositor en decenas de canciones.

En 2025 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores, en reconocimiento a su trayectoria.

Continuó de gira y mantuvo vivo el nombre de la banda

Tras la muerte de Dennis Wilson, en 1983, y de Carl Wilson, en 1998, Mike Love siguió al frente de distintas formaciones de The Beach Boys. Durante las últimas décadas fue el único integrante original que permaneció de manera constante en escena.

En 2012 volvió a reunirse con Brian Wilson para grabar el álbum That’s Why God Made the Radio, en una etapa que recuperó parte de la formación histórica.

Con su muerte, el mundo de la música despide a una de las figuras que ayudaron a definir el sonido de The Beach Boys y una etapa fundamental del rock