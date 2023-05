Morena Rial interesada en vender contenido erótico

More Rial le dijo a sus seguidores de Instagram que está aprendiendo para vender contenidos en Only Fans.

Tras atravesar un difícil momento familiar debido a la salud de su padre , Jorge, la joven no descarta la opción de unirse al grupo de personalidades famosas que ofrecen imágenes en venta.

Morena Rial se refirió a la nueva novia de su padre

Morena Rial mencionó a María del Mar Ramón, la reciente pareja de Jorge, a quien tuvo la oportunidad de conocer durante su visita de emergencia a Colombia debido a la salud de su padre.

“Es una amiga de mi papá, es muy buena chica. No sé qué son, pero nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo”, manifestó Morena en una nota con LAM.

Hace unos días, Morena Rial experimentó uno de los viajes más angustiantes de su vida. Junto a su hermana Rocío, se vieron obligadas a viajar de manera imprevista a Bogotá debido a que su padre, Jorge Rial, sufrió un infarto de miocardio y tuvo que ser sometido a una cirugía.

En ese momento, la hija del presentador tuvo que confiar el cuidado de su hijo Francesco a un grupo de personas cercanas, ya que afirmó no contar con el respaldo de su ex pareja y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni.

Apelando a su sinceridad, Morena respondió sin rodeos: "¿El papá de Francesco se re portó? Nah, chicos no se confundan. Mi hijo quedó con mis amigas porque 'nadie de su familia de Córdoba' lo pudo cuidar. Eso no habla bien de uno. Y onda CERO". Además Morena tiene una perimetral que cumple a rajatabla luego de ser víctima de violencia de género por parte de su ex.