Morena Rial, víctima de una estafa al comprar figuritas del Mundial

Tras enviar su dinero, le comunicaron que que podía adquirir diez cajas más por 65 mil pesos y aceptó nuevamente. Así, cada caja con sobres de figuritas tendría un costo de 6.500, aproximadamente la mitad que la primera que le ofreció a 12.500 pesos.

“La cuenta eliminó los mensajes y tras distintos requerimientos de la señora Rial, terminaron bloqueándola. Nunca se realizó la entrega de las cajas”, le detalló al medio Cadena 3 Soledad Aliaga, prosecretaria del fiscal José Bringas quien se encargó de tomar el caso de estafa virtual. Fue de esta manera que Morena Rial fue víctima de un fraude tras comprar 17 cajas con sobres de figuritas del Mundial Qatar 2022, con una cifra calculada en 120 mil pesos.

Morena Rial, nuevamente de novia

Morena Rial se encuentra atravesando una nueva situación amorosa. En esta oportunidad, se conoció que se encuentra en pareja con Gonzalo Cabral, un jugador de fútbol que era muy amigo de Facundo Ambrisioni, el papá de su hijo Francesco Benicio. Si bien ninguno de los dos ha brindado detalles respecto a este vínculo sentimental, en las redes se pueden ver los comentarios románticos que intercambian.

El que sí se refirió a esta incipiente historia de amor es Ambrosioni, que en una nota con colegas de TN Show admitió que dejó de hablarse con Cabral desde que supo de su relación. “Ahora ya no es más mi amigo. Todo lo mejor igual, estoy en otra yo. Estoy muy bien con mi nueva relación. La mejor, con ella está todo bien porque tenemos un nene”, expresó.

Luego, se encargó de aclarar que esta relación que inició More Rial no lo perjudica en lo más mínimo. “Me dejé de hablar con Gonzalo desde que me contó. Igual les deseo lo mejor. La verdad no me importa, porque hace rato que estoy haciendo mi vida y estoy tranquilo. Es mejor para mí que ella pueda rehacer la suya”, concluyó.