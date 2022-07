Morena Rial habría perdido su embarazo de casi 5 meses

Morena Rial y su novio cordobés informaron en abril que estaban aguardando su primer hijo juntos, el segundo de ella. Desde ese entonces, los dos dieron a conocer las ecografías en sus redes sociales y respondieron preguntas de sus seguidores. Es por esto que llama la atención que no hayan difundido nada sobre la pérdida.

Morena Rial estaría internada por la pérdida del embarazo

Este lunes, Laura Ubfal comentó que Morena continúa en observación médica luego de algunas dificultades con su salud. Ella se encuentra en la provincia de Córdoba, donde se mudó de forma definitiva con su hijo Francesco Benicio, de tres años, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.

image.png

Hace unos días, Morena comentó junto a una ecografía: “Mi amor chiquito/a, gracias por llegar y darnos la mejor noticia de este mundo. Con tu papi estamos muy felices de esperarte, ansiosos por conocerte y tenerte con nosotros. Tus dos hermanos ya te aman y te esperan con muchas ganas de cuidarte y jugar con vos”.

Y agregó: “Sos inmenso bebito/a. Te amamos con la vida entera. Simplemente gracias por esta bendición Maxi”.

En cuanto al nombre que habrían elegido para el bebé, Rial le indicó a Juan Etchegoyen: “Yo no pienso mucho en los nombres. A Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Él quiere Bautista por el padre supongo”.

image.png