Neymar mostró las primeras fotos de su tercera hija en redes sociales

¿Quién es la mamá de la hija de Neymar?

La llegada de Helena, fruto de una relación breve entre Neymar y Amanda Kimberlly, fue recibida con alegría por la familia del futbolista, según informó el portal Leo Dias. Poco después de que Neymar compartiera las imágenes, Amanda también publicó una foto en sus redes sociales, mostrando el piecito de la bebé y escribiendo: "Mi mes favorito, julio".

Amanda Kimberlly, modelo brasileña conocida por su participación en el reality show de MTV "Are You The One?", había mantenido un perfil bajo respecto al embarazo hasta ahora. Con la publicación de estas imágenes, Neymar Jr. confirma oficialmente su paternidad de Helena, quien se une a Davi Lucca y Mavie como los hijos del destacado futbolista.

