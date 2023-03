Noelia Marzol fue criticada por un video con sus hijos: los detalles. 

“Muy lindos, pero no comparto los besos en la boca”, escribió una de las internautas en la publicación. “No es necesario dar besos en la boca para demostrar amor”, lanzó otro. “Pobrecita la bebé, se negaba a ese beso en la boca”, sumó otra mujer. Por eso, Noelia Marzol no se quiso quedar callada.

“Están sexualizando un acto de un nene de 1 año, cuando en realidad él no sexualiza. Es un poco perverso que piensen eso y los vean como adultos”, manifestó ella en sus historias de Instagram, donde les respondió a aquellas personas que la criticaron por el contacto cercano que tenían los nenes, y lo veían como algo “incorrecto”.

“Ese beso mi hijo lo hizo desde el amor más puro, no puedo creer que piensen que esté mal”, lanzó Noelia atónita por algunos de los mensajes que recibió. “No me gustó que los vean desde el lugar de adultos, me pareció un montón. ¿Qué se les pasó por la cabeza cuando vieron el video? Me parece que tienen la cabeza podrida”, expresó ella sin filtros.

Y agregó que “yo soy la mamá, y decido yo. Hubiera sido diferente si un adulto le daba un beso en la boca a mi hijo. ¿Pero a la hermana, teniendo 1 año y 2 meses?. Prefiero que se amen y no que se priven de demostrar cariño”.

“¿Qué hago para estar en forma después de ser mamá? Recurrí a la mejor”, escribió Noelia Marzol junto al posteo en el que hizo referencia a cómo es asesorada por nutricionistas a la hora de definir una dieta acorde a sus necesidades. Además, aclaró que su mayor objetivo es sentirse con energía para afrontar todas sus tareas: desde ser mamá de dos nenes muy chiquitos hasta subirse a un escenario.

“¿Laburo de verdad? No me jodan. O sea, todo lo que tenés te lo ganaste por talentosa, pero el grueso de las mujeres no llega a fin de mes y no piensa en el cuerpo”, escribió un usuario en un comentario que hizo enfurecer a la bailarina.

Marzol respondió y enumeró algunas de las situaciones que afrontó para estar donde está. “Siento que subestimás mi vida y no tenés ni idea de lo que me costó y mucho menos del trabajo que hago a diario. La diferencia es que seguramente ejerzo una profesión que no padezco, ya que lo hago gustosa de habérmela jugado por intentar vivir de lo que me apasiona”, aseguró.

Y añadió que “te aseguro que siendo estudiante de danza me he tomado más de dos subtes y sin duda trabajo más de 14 horas seguidas, incluso por años, de lunes a lunes, sin descanso. Si hoy puedo darme la libertad de disfrutar de mi familia y de una licencia sin goce de sueldo por mi reciente maternidad, bien merecido lo tengo”.