¿Nuevo romance? Rusherking y Ángela Torres se mostraron juntos

Rusherking y Ángela Torres, cada vez más unidos

Con el paso del tiempo, los artistas se exhibieron cada vez más unidos y con una gran conexión. Incluso comenzaron a organizar actividades sin la compañía del resto de sus amigos y compartieron numerosos videos juntos probando postres, generando interrogantes entre sus seguidores.

En ese contexto, hubo un aspecto que llamó la atención de Teleshow y podría ser una evidencia clara de que hay algo más entre ellos. Recientemente, fueron avistados nuevamente en Estados Unidos disfrutando de unas vacaciones en los parques de Universal Studios en Orlando, donde se divirtieron en varias atracciones y lo compartieron en las redes sociales.

Mientras se dirigían al juego temático de Jurassic Park, uno de sus amigos tomó una fotografía en la que se veía a Rusherking y Ángela abrazados con complicidad. Lo curioso es que eliminaron la imagen de las redes sociales minutos después de publicarla.

La situación desató diversas conjeturas entre sus seguidores, quienes se cuestionan si los artistas son simplemente amigos o si existe algo más entre ellos. Es importante señalar que hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas para confirmar o negar los rumores de romance.

Durante mucho tiempo, Rusherking ha procurado mantenerse al margen de los asuntos mediáticos y de su vida personal. No obstante, hace algunos meses y en medio de los rumores románticos que lo rodeaban, sorprendió a sus seguidores con una reflexión sobre el amor. “Tengo otra duda. Ahora que tengo 23 años, yo me siento grande y viejo ya. Pero lo que yo no sé es si ustedes del otro lado me ven como alguien grande o dicen: ‘Este es un nene’. Es una buena pregunta”, le preguntó a sus seguidores a través de una historia de Instagram.

En el siguiente paso, se adentró en un terreno más emocional. “¿A qué edad piensan casarse y tener hijos? Esa es otra pregunta que tengo en mi cabeza. A mí me encantaría casarme... Obviamente, me falta encontrar con quien, ¿no? Pero no lo descarto, eh”, dijo misterioso.

Es importante mencionar que la ruptura entre Rusher y La China habría ocurrido debido a sus diferentes perspectivas y objetivos a futuro. Mientras la actriz buscaba una relación más seria y comprometida, él habría preferido enfocarse en su carrera en este momento.