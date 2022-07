Puro lujo Los Premios Emmy se llevarán a cabo el 12 de septiembre. Twitter

Premios Emmy 2022: todos los nominados

Succession de HBO obtuvo 25 nominaciones principales, seguido porTed Lasso de Apple TV+ y The White Lotus de HBO con 20 cada uno, Hacks de HBO Max y Only Murders in the Building de Hulu con 17 y Euphoria de HBO con 16 son las series más nominadas.