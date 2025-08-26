¿Qué accidente tuvo Claudia Villafañe?

Claudia Villafañe chocó en Núñez.

Un accidente de tránsito que tuvo como protagonista a Claudia Villafañe despertó inquietud este martes en las cercanías del Puente Labruna, ubicado sobre la avenida Udaondo. Según la información aportada por la policía, la ex pareja de Diego Maradona conducía una camioneta cuando habría realizado un giro en “U” en un tramo donde esa maniobra no está habilitada.

A raíz de ello, se produjo un contacto menor con un auto particular que circulaba por el lugar. El parte emitido por las autoridades señala que la mujer que conducía el otro auto no presentó lesiones, mientras que Claudia Villafañe padeció un golpe leve en la cabeza.

Claudia Villafañe hizo una maniobra prohibida y protagonizó un choque frente a la cancha de River. Claudia Villafañe fue por su cuenta al hospital La afectación no representaba riesgo alguno y, de acuerdo con lo informado, decidió trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial cercano para ser revisada.

El episodio fue clasificado como una colisión menor con consecuencias leves y no ocasionó demoras significativas en la circulación de la zona.

Embed “Fue un choque nada más”, expresó la empresaria en una comunicación con Marina Calabró. En tanto, Guido Záffora también logró conversar con Claudia, quien le transmitió tranquilidad al afirmar: “Estoy bien”. Luego del incidente, Villafañe se presentó en la guardia del Sanatorio Los Arcos, establecimiento ubicado en las inmediaciones, donde concurrió acompañada de su actual pareja.

