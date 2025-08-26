martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 16:58
Farándula.

¿Qué accidente tuvo Claudia Villafañe?

La empresaria se vio involucrada en un accidente de tránsito ocurrido cerca del Puente Labruna, colisionando con otro auto en el lugar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Claudia Villafañe chocó en Núñez.

Claudia Villafañe chocó en Núñez.

Un accidente de tránsito que tuvo como protagonista a Claudia Villafañe despertó inquietud este martes en las cercanías del Puente Labruna, ubicado sobre la avenida Udaondo. Según la información aportada por la policía, la ex pareja de Diego Maradona conducía una camioneta cuando habría realizado un giro en “U” en un tramo donde esa maniobra no está habilitada.

Lee además
Se excusó uno de los jueces del nuevo tribunal por la muerte de Diego Maradona.  
Justicia.

Causa Maradona: se excusó uno de los jueces del nuevo tribunal
La camiseta de Boca que usó Maradona fue elegida como la mejor de la historia del fútbol.  
Fútbol.

La camiseta de Boca usada por Maradona en los 80' fue elegida como la mejor de la historia

A raíz de ello, se produjo un contacto menor con un auto particular que circulaba por el lugar. El parte emitido por las autoridades señala que la mujer que conducía el otro auto no presentó lesiones, mientras que Claudia Villafañe padeció un golpe leve en la cabeza.

Claudia Villafañe hizo una maniobra prohibida y protagonizó un choque frente a la cancha de River.

Claudia Villafañe fue por su cuenta al hospital

La afectación no representaba riesgo alguno y, de acuerdo con lo informado, decidió trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial cercano para ser revisada.

El episodio fue clasificado como una colisión menor con consecuencias leves y no ocasionó demoras significativas en la circulación de la zona.

Embed

“Fue un choque nada más”, expresó la empresaria en una comunicación con Marina Calabró. En tanto, Guido Záffora también logró conversar con Claudia, quien le transmitió tranquilidad al afirmar: “Estoy bien”.

Luego del incidente, Villafañe se presentó en la guardia del Sanatorio Los Arcos, establecimiento ubicado en las inmediaciones, donde concurrió acompañada de su actual pareja.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Causa Maradona: se excusó uno de los jueces del nuevo tribunal

La camiseta de Boca usada por Maradona en los 80' fue elegida como la mejor de la historia

Dalma, Gianinna y Claudia a mediación por el uso de Diego Maradona

The Beats presenta en Jujuy "A través del Tiempo": dónde comprar las entradas

¿Quien es el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo la empresaria?

Lo que se lee ahora
Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo. video
Farándula.

¿Quien es el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo la empresaria?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Reparación del acueducto de agua. video
Jujuy.

Este martes volvería el agua en los barrios afectados por la rotura del acueducto

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

video
Dolor en el deporte.

Murió Néstor Gómez, una figura del básquet de Jujuy

Florencia Raveh tenía 32 años y fue asesinada por su pareja.
Policiales.

Quién era Florencia Revah, la joven asesinada por su pareja en San Antonio de Areco

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel