Dalma, Gianinna y Claudia a mediación por el uso de Diego Maradona

Dalma y Gianinna Maradona, junto a su madre Claudia Villafañe , fueron citadas a mediación por el presunto uso indebido de su imagen en el documental El Diez, en un conflicto que busca aclarar la utilización no autorizada de la figura de Diego Maradona.

La causa fue iniciada por María Carmen de Irigoyen, quien sostiene que su imagen fue utilizada sin autorización en la producción y reclama daños y perjuicios. La productora La Doble S.A., encargada de la realización del documental, también forma parte del proceso judicia l. La audiencia de mediación quedó programada para el miércoles 27 de agosto a las 10:30 en las oficinas ubicadas en Viamonte 524, piso 2, oficina 12. Allí, la parte demandante estará representada por el abogado Diego García Fernández Sáenz, mientras que las demandadas deberán asistir de forma presencial. Para facilitar la mediación, se designó una lista de mediadores habilitados, entre ellos Mariana Baya Casal, Andrea López Attias, Susana Fernández y Mara Orlando.

Este episodio se suma a las tensiones que la familia Maradona ha enfrentado en torno al uso de la imagen de Diego. En 2021, Dalma y Gianinna denunciaron al abogado Matías Morla por la utilización indebida de la imagen de su padre, lo que derivó en una medida cautelar que le prohibió su uso. Ese mismo año, las hijas de Maradona solicitaron el registro de una imagen icónica de su padre ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con el objetivo de proteger su utilización comercial.

La citación a mediación refleja la compleja y continua disputa por los derechos de imagen de Diego Maradona, un asunto que involucra a sus herederos y a distintos sectores que buscan hacer uso de la figura pública del astro del fútbol. Los expertos en derecho de propiedad intelectual indican que estos conflictos suelen prolongarse debido a la combinación de intereses familiares, económicos y mediáticos, y que la mediación puede ser una vía efectiva para llegar a un acuerdo antes de que se reanude el litigio en los tribunales.