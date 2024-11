Qué dijo Franco Colapinto de su encuentro con la China Suárez

Por el momento, Franco aún no tiene garantizada una plaza como piloto titular en la élite del automovilismo para 2025. Williams confirmó la incorporación de Carlos Sainz Jr. , quien compartirá equipo con Alex Albon . En Brasil , este medio pudo verificar que continúan las conversaciones con Red Bull . Su director, Christian Horner , sostuvo una tercera reunión con James Vowles , su homólogo en Williams .

Horner pretende que Colapinto se sume al equipo principal de la marca de bebidas energéticas, posiblemente como reemplazo de Sergio "Checo" Pérez, cuyo contrato podría ser rescindido. Pérez actualmente es compañero de Max Verstappen, quien este fin de semana tiene la oportunidad de conquistar su cuarto campeonato mundial.

“Yo no estoy muy enterado de nada. Mis managers son quienes se encargan de todo el tema de equipos y de contratos. Hasta ahora no tengo mucha información nueva y no soy el que se encarga de hablarlo. Creo que María (Catarineu, su mánager) es la más indicada para decirles cómo está el tema”, mencionó respecto a su futuro.

Franco Colapinto habló del accidente en Brasil, el futuro en la Fórmula 1 y su encuentro con la China Suárez.

A continuación, expresó su visión respecto a sus expectativas para lo que resta del 2024. “Tengo todavía tres carreras más con Williams. Tengo muchísimas ganas de revertir lo que pasó en Brasil. El equipo hizo un trabajo increíble para traer los autos en las mejores condiciones posibles. Los chicos del equipo se merecen un buen resultado y un buen final de año”.

Los monoplazas de Franco Colapinto y su compañero Alex Albon terminaron severamente dañados tras el paso por Interlagos. El piloto tailandés quedó fuera de la carrera debido a los estragos ocasionados durante la sesión clasificatoria, mientras que el argentino enfrentó complicaciones en esa misma etapa, donde tuvo una salida de pista y un pequeño impacto. Además, sufrió otro accidente durante la competencia del domingo, su debut enfrentando condiciones de lluvia al volante de un coche de Fórmula 1.

“El equipo hizo un trabajo enorme y trabajó día y noche para tener los dos autos en condiciones. Tenemos muy buenas expectativas. Habrá que tratar de dar vuelta la situación como podamos. Hay que ser capaces de ser un poco más agresivos en algunos momentos y arriesgar un poco más para intentar estar en el lugar indicado en el momento justo. Así que cambiaron un poco las cosas desde Brasil. Pero bueno, hay que seguir empujando y hasta que no se baje la bandera a cuadros en Abu Dhabi siempre habrá una oportunidad”, mencionó Franco sobre sus expectativas de cara a Las Vegas y los dos Grandes Premios que restan en la temporada.

Graban a Colapinto con la China Suárez por las calles de Madrid.

Franco Colapinto, sobre su participación en el Autódromo José Carlos Pace

Refiriéndose a su reciente participación en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos, Colapinto compartió los detalles de cómo logró recuperarse tras lo sucedido en la pista brasileña. “Llevó un poco de tiempo, pero bueno, obviamente que a veces en el automovilismo están esos momentos duros que no queremos que sucedan, pero terminó sucediendo. Es un deporte de alto riesgo y son cosas que pueden pasar, así que es parte del deporte. Es parte del automovilismo. Habían sido cinco carreras muy buenas hasta Brasil. Pero así fue mi fin de semana. Así que fue otra experiencia para seguir aprendiendo. Fueron dos carreras distintas en las que fui aprendiendo y son experiencias que me van a servir mucho para el futuro. Me llevé lo bueno y lo malo”.

Durante las últimas tres semanas, Colapinto se sometió a un intenso régimen de entrenamiento en el simulador de Fórmula 1 en la sede de Williams, ubicada en Grove. Las jornadas consistieron en sesiones de trabajo de once horas diarias, interrumpidas únicamente por un descanso de una hora para el almuerzo. La atención principal estuvo centrada en los circuitos de Las Vegas y Qatar, ambos nuevos para el piloto de Pilar. Por su parte, Abu Dhabi ya le resulta familiar, ya que allí tuvo su primera experiencia al volante de un monoplaza de Fórmula 1, el Williams FW 45, el 28 de noviembre de 2023.

Franco volverá a usar el casco con la bandera argentina grande en sus laterales. Es el diseño empleado en sus primeras cuatro fechas.

Franco no dudó en ser claro al hablar sobre los retos que le esperan en las próximas tres competencias: “Quiero dar lo mejor. El equipo está haciendo un buen trabajo y se merecen buenos resultados. Yo voy paso a paso. Se vienen circuitos difíciles, pero creo que tenemos una buena oportunidad para el equipo acá (Las Vegas) y me encantaría dejar atrás lo que pasó en Brasil, resetear y empezar de cero”.

El corredor argentino también compartió su perspectiva acerca de lo que implicará competir bajo las luces nocturnas. “Me gusta. Es divertido. Creo que es un poco más un desafío para los pilotos. Es complicado con los horarios. Hay que prácticamente dormir durante el día y después estar despierto durante la noche. Así que es un poquito raro eso, pero es una linda experiencia. Son lindas carreras de noche con las luces y al final lo que generan los autos de F1 con su velocidad se ve muy divertido correr de noche”.

Con 21 años, Colapinto se estrenó en la Fórmula 1 el pasado 1 de septiembre en Italia, ocupando el lugar de Logan Sargeant, quien había destrozado su Williams FW 46 durante la tercera sesión de prácticas libres en los Países Bajos. Este incidente agotó la paciencia de James Vowles, quien decidió darle una oportunidad a Franco. En su segunda competencia, logró sumar sus primeros 4 puntos al finalizar octavo en el exigente circuito urbano de Bakú, en Azerbaiyán.

El argentino disputará su segunda competencia nocturna en la F1.

Más adelante, alcanzó el undécimo lugar en Singapur, otro trazado callejero, marcando su debut en una carrera nocturna de la categoría reina. En Austin, logró terminar décimo, sumando un punto más a su cuenta. Posteriormente, en México, ocupó la duodécima posición, mientras que en Brasil experimentó su primer abandono y accidente en una competencia de Fórmula 1.

Este jueves, a las 23:30 hora argentina, se llevará a cabo la primera sesión de entrenamientos en el circuito urbano de Las Vegas. Será el inicio de la acción en pista para Franco Colapinto y los demás competidores. Al mismo tiempo, sus representantes, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, estarán muy activos, ya que seguirán con las negociaciones sobre su futuro. Esta es la carrera secundaria que el piloto argentino debe afrontar para asegurar su lugar como titular para la próxima temporada.