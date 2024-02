Qué enfermedad tiene Silvina Escudero

“Agradezco a todos los que me bancaron este tiempo, a las marcas también con las que yo tenía pauta. Es difícil subirles contenido porque no me entra mi ropa. Se dan cuenta que estoy siempre con cosas anchas, una cosa tremenda”, explicó sobre los cambios que experimentó el último tiempo, sin aclarar qué le pasó más allá de la operación.

Escudero comentó que le era muy difícil hacer reels todo el tiempo y por eso guardó silencio. “No puedo bailar, hacer actividad, nada, ni andar en bicicleta. Puedo caminar y nada más”, sostuvo y en ese momento aclaró que, hasta el 15 de enero, no podrá volver a su rutina.

En enero también dio declaraciones a un programa de espectáculos que se emite por América en donde dijo: “Me pasó algo que fue muy feo. La pasé feo. Y lo compartí con mi círculo íntimo, fue muy personal, privado". Horas más tarde, en LAM (América, a las 20), con autorización de ella, Ángel De Brito dijo qué es lo que le estaba pasando.

El conductor de LAM reveló que el grave problema que está afrontando Silvina Escudero es que perdió su primer embarazo cuando estaba en la semana 14, después de haber hecho un tratamiento para poder ser madre.

Según comentó De Brito, Silvina le dijo que ella no se encuentra fuerte como para hablar del tema frente a las cámaras de televisión, pero que después de sus dichos en Intrusos, recibió tantos mensajes y se dio cuenta de que había tanta gente preocupada, que optó por pedirle a él que diera la información.

"No voy a entrar en detalles, pero en la semana 14 lo perdió. Por eso, se alejó de los medios y las redes. Está muy triste. También estuvo internada, pero por otra cosa, una hernia umbilical”, agregó Ángel De Brito.

"Esto que estoy contando lo hablé con Silvina durante mucho tiempo, no es que me estoy mandando a contar nada por mi cuenta -aclaró-. Ella me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes y ella todavía no se siente fuerte para salir a contarlo en la tele. Está muy triste", agregó el conductor del programa.