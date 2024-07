Qué pasó con Alejandro Fantino y el audio viral

Mientras sus colegas se reían, Tronco, el presentador, solo pudo expresar su consternación, llevándose las manos a la cabeza y exclamando: “¡Pero chequeá, la concha de tu madre!”.

En las plataformas sociales, el vídeo de los eventos en Neura provocó una fuerte reacción negativa. Numerosos usuarios dirigieron sus críticas principalmente hacia Alejandro Fantino, quien es una figura prominente en el canal de streaming y además accionista, por lo tanto, también responsable de las decisiones editoriales. A pesar de amenazar con acciones legales contra aquellos que lo "difamaron", Fantino anunció este lunes que el programa en cuestión no volverá a emitirse, al igual que el responsable de reproducir el controvertido audio.

Alejandro Fantino respondió las críticas tras la polémica

No obstante, también hizo algunas declaraciones en respuesta a las críticas, incluyendo aquellas de figuras prominentes en el ámbito periodístico.

“Yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo. Yo tengo responsabilidad sobre lo que pasa acá, en Multiverso”, comenzó diciendo el conductor.

“Yo estaba en mi casa el viernes y me enteré el sábado de lo que había ocurrido. Como me sentí difamado por un montón de gente, voy a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor, cuando yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso”, aseguró Fantino.

"Yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante", dijo Fantino.

Por añadidura, aseguró que el programa controversial no estará disponible en YouTube en adelante: “El programa no sale más al aire, Tronco les comunicará qué va a hacer con su vida”.

“La persona que no chequeó debidamente lo que puede o no salir al aire, porque es una cosa aberrante, no pertenece más a esta empresa”, sumó. “Les pido disculpas como uno de los accionistas minoritarios de este lugar”, insistió Fantino, deslindando responsabilidad sobre lo acontecido.

