Ricardo Arjona anunció su retiro de la música por problemas de salud

"Pensé que no estaba para dar un paso y terminé haciendo una maratón. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para terminar este viaje muchas gracias ", escribió.

"Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos. A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna", agregó el intérprete de “Mujeres”.

En otra página, y siguiendo esa línea, puntualizó: “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio (...) No coincido con la industria, soy demasiado a pie para este viaje por las estrellas".

ricardo arjona anunció su retiro.jpg

Por último, Ricardo dijo adiós sintiéndose el hombre más afortunado del mundo y convencido de que logrará superar esta prueba: "Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo: ‘Adiós y gracias, con todo el corazón’”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)