Alex Caniggia contó que Ricardo Arjona lo invitó personalmente a un show

image.png

Ante la mirada atenta de sus compañeros, detalló que él estaba entrenando en el hotel donde vivía cuando el cantante se le acercó, le solicitó una pesa y ahí mismo comenzaron los dos su entrenamiento.

Al oírlo hablar, Alex Caniggia percibió que el cantante tenía un acento distinto, le consultó de donde era, ya que no lo conocía y después de conversar un buen rato, ya que pegaron mucha onda, Arjona lo termina invitando a su show.

“Vinieron al rato, me tocaron la puerta de la habitación y yo me había olvidado. Venían de parte de Arjona. Me cambié y me fui con ellos. Show, todo”, concluyó el hijo del pájaro.

Cuando arribó a su casa tuvo que googlear quién era Ricardo Arjona y ahí se enteró de todo. Enseguida, Locho quien es fanático del cantante y asegura que es el mejor, exclamó indignado: “Dios le da pan al que no tiene dientes”.

Embed