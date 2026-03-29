Se filtró el posible nuevo romance de Roberto García Moritán: ¿Quién sería?

En el programa Puro Show , la periodista Fernanda Iglesias lanzó un comentario enigmático que rápidamente generó repercusión . De acuerdo a lo que dejó entrever, podría estar surgiendo un vínculo inesperado que combina espectáculo, política y construcción de imagen . El foco está puesto en el ex de Pampita , Roberto García Moritán .

“ Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose ”, anticipó Iglesias , sembrando intriga en el estudio. Sin confirmarlo de manera categórica, pero sí como un rumor con fuerza , mencionó a García Moritán y a Virginia Gallardo . El indicio: un intercambio cada vez más frecuente entre ambos en redes sociales que no pasó inadvertido.

De acuerdo a lo que explicó, el empresario tendría una presencia constante en las publicaciones de Virginia Gallardo . “ Él le comenta todo, le pone like ”, afirmó, insinuando que el vínculo podría ir más allá de una simple interacción digital .

Fernanda Iglesias incluso profundizó sobre el posible trasfondo de esta cercanía: “ No es una famosa medio pelo , a ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus ”, analizó, dejando abierta la posibilidad de que, si se concreta, no sería un vínculo más dentro del cruce entre farándula y política .

El empresario estaría particularmente activo en los posteos de Gallardo.

Aun así, también relativizó la hipótesis: “No sé si ella está interesada porque capaz tiene otros candidatos”, deslizó, manteniendo la incógnita.

Impacto mediático

El tema generó intercambio de opiniones en el panel y sumó la intervención de Pochi, quien aportó una mirada más estratégica sobre el posible acercamiento. “Si Moritán le mete gol ahí sería ideal, porque estarían los dos hablando de política en un ámbito que también sería espectáculos”, planteó, sugiriendo un combo con alto impacto tanto en lo mediático como en lo público.

De todos modos, es importante señalar que por el momento se trata solo de una versión en potencial. Tal como se aclaró en el ciclo, no existen pruebas firmes más allá de la lectura de ciertas interacciones en redes sociales, y no hay elementos concretos que respalden este supuesto ida y vuelta. En definitiva, se trata de un enigmático que aún se está gestando, basado en la intuición y el análisis de Fernanda Iglesias, quien suele acertar en este tipo de anticipos.

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“Perdí todo”: el crudo testimonio de Roberto García Moritán tras su ruptura con Pampita

El empresario decidió hablar públicamente sobre su separación y brindó un relato directo sobre cómo atravesó uno de los momentos más complejos de su vida. A un año y medio del divorcio, optó por expresarse sin rodeos acerca del impacto personal y laboral que le dejó la ruptura, sorprendiendo con una frase contundente: “Perdí todo”.

La separación, que tomó estado público en septiembre de 2024, tuvo un fuerte eco en los medios del espectáculo. En ese contexto, Roberto García Moritán detalló las pérdidas que, según su mirada, le dejó ese momento: “Familia, laburo, credibilidad, confianza… todo”, dijo, evidenciando la carga emocional que implicó atravesar un divorcio tan expuesto.

El dueño de restaurantes también apuntó contra el contexto mediático que rodeó la ruptura con Pampita.

El empresario gastronómico también cuestionó el entorno mediático que acompañó la ruptura y remarcó lo complejo que fue convivir con opiniones externas sobre su vida personal. “Veía gente hablando sin saber, diciendo cosas que no tienen nada que ver conmigo”, sostuvo. De esta manera, dejó en evidencia el desgaste que le provocó la exposición y cómo, en reiteradas ocasiones, sintió que las versiones difundidas no reflejaban su realidad.

Pese a todo lo atravesado, Roberto García Moritán remarcó que no siente resentimiento hacia Pampita y que mantiene un gran respeto por la familia que construyeron. “Solo tengo buenos recuerdos”, expresó, aunque admitió que en ocasiones añora esa etapa. Según explicó, hoy su prioridad es sostener una relación equilibrada por su hija Ana, poniendo el foco en su bienestar por encima de cualquier diferencia.

La dramática confesión de Roberto García Moritán que reabre la herida con Pampita. Roberto García Moritán se encuentra atravesando uno de los peores momentos de su vida.

Al referirse a ella, fue contundente: “Es lo único importante”. De todos modos, reconoció que el proceso aún no está completamente superado. “Con el tiempo uno resignifica lo vivido y aprende a enfocarse en el presente”, reflexionó. Sus palabras generaron un fuerte impacto en redes sociales: mientras muchos destacaron su honestidad, otros cuestionaron el contenido de sus declaraciones.