La dura declaración de Roberto García Moritán: "Lo perdí todo"

Roberto García Moritán se encuentra atravesando uno de los peores momentos de su vida.

Tras su ruptura con Pampita en medio de un fuerte escándalo, Roberto García Moritán atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida. Desde aquel conflictivo septiembre de 2024, el exfuncionario pasó de ocupar un lugar de privilegio y admiración en Argentina a quedar expuesto a una intensa presión mediática.

En este contexto, el empresario decidió brindar declaraciones y se refirió con sinceridad a su presente. El exesposo de la modelo participó del ciclo de streaming Cuentas Claras, donde contó cómo es hoy su vínculo con su expareja.

La dramática confesión de Roberto García Moritán que reabre la herida con Pampita. “Obvio, si tenemos una hija en común. Por eso, cuando alguien me insulta como exmarido, me dicen: ‘eh, exmarido’, y pobre tipo ese que está del otro lado, que no entendió nada”, expresó Roberto García Moritán.

En esa línea, salió al cruce de quienes lo señalaban como alguien que busca notoriedad, y remarcó que su identidad no se reduce a haber sido “el marido de”. “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso, entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento y que fue un motivo de orgullo. Solo tengo buenos recuerdos de eso”, expresó Roberto García Moritán.

Después de separarse de Pampita en medio de escandalosas circunstancias, Roberto García Moritán se encuentra atravesando uno de los peores momentos de su vida. Roberto García Moritán extraña a Pampita Si bien estar en pareja con Pampita implica asumir ciertas exigencias, también representa la posibilidad de compartir la vida con una de las figuras más destacadas del país, un lugar al que pocos acceden. En ese contexto, Roberto García Moritán reconoció que, en ocasiones, siente nostalgia por esa etapa. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/2035076911622508853&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] "Perdí todo: familia, laburo, credibilidad, confianza, nombre...": García Moritán recordó su separación de "Pampita" y cruzó a quienes, en "televisión", estuvieron "hablando sin saber" y "mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver".



@Cronistacom https://t.co/F5Iy2Q1Let pic.twitter.com/t7iSzke9ZD — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 20, 2026 “A veces sí. Pero a veces es, a veces no. A veces funciona, haces hay tropiezos. Fue una realidad con la que tuve que convivir, porque perdí todo”, admitió el exministro de Desarrollo Económico porteño. “Todo es todo. Familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre, todo. Miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida”, completó.

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