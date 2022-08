Selena Gómez reivindicó los "cuerpos reales"

Este tipo de contenido es común en la cuenta de la actriz, quien a principios de este año explicó con ironía su singular dieta para mantenerse delgada: “Cuatro tacos, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante”, expresó para luego rematar: “No me importa mi peso porque la gente va a opinar de él de todos modos”.

Si bien el audio original pertenece a la youtuber LaTasha Kebe, la realidad es que alude a un problema real y da el mensaje de la importancia de amarse a sí mismo, sin importar los ideales impuestos por la sociedad.

Además el clip muestra que nadie se acerca a la perfección que vemos en redes sociales y muchas personas tratan de seguir. El traje de baño que eligió la cantante también tiene un detalle clave, es de la firma La’ Mariette, popular por sus campañas sobre “body positive”.

Selena posó con otro traje de la misma marca el verano pasado y mostró su cicatriz tras su trasplante de riñones. “No quería que saliera en las fotos, así que me ponía prendas que la tapaban. Ahora, más que nunca, me siento segura de quien soy y de lo que he pasado. Estoy orgullosa de ello”, decía.