Susana Giménez invitó a Yuyito González y ella no aceptó: el motivo

No obstante, se ha revelado que esto no podrá concretarse. Yuyito González ha declinado la invitación de Susana Giménez de manera pública. En una aparición en el programa " Empezar del día " de Ciudad Magazine , sus comentarios fueron bastante contundentes.

Por qué Yuyito González no va al living de Susana Giménez

“Ella (Susana) dijo algo así como que primero le haría una nota a él y después a los dos juntos”, introdujo. Después, se plantó y miró a la cámara: “Mirá, reina, te digo algo: sabés que te adoro de toda la vida... yo si no entro de la mano de mi novio, lo veo desde Olivos”.

Javier Milei y Yuyito González se dieron un beso en el CCK y se sentaron en la primera fila. La cita entre ambos se dio luego de que Milei invitara a Yuyito a ver la obra interactiva La noche del 16 de enero.

En este contexto, detalló las razones detrás de su elección y las circunstancias que la llevaron a adoptar esta postura. La conductora afirmó: “No, no, no... O es la nota para él, porque si va es para hablar de cosas importantes que son las que interesa que se le transmita a la sociedad, y después bueno, todo lo demás”.

Facu Ventura, colega de Yuyito en el programa, propuso realizar una entrevista en "Empezar el día" e incluir a Susana en la misma. La conductora se mostró entusiasmada con la idea, por lo que decidió no presentarse en el estudio de Telefe.

En ese contexto, Pochi de Gossipeame propuso asistir, pero permanecer fuera del set mientras Susana comentaba sobre su relación. No obstante, Yuyito no expresó entusiasmo y subrayó: “No, no, no. Yo no necesito que opine Susana de nuestra relación, ni nadie”. Y, tras esto, remató: “Vernos juntos en un programa de televisión conversando entre nosotros no es para dársela a cualquiera”.

