Javier Milei fue al Teatro Colón junto a Yuyito González

Javier Milei se fue del Teatro Colón cerca de las 23

Alrededor de las 23, tras concluir la función, Javier Milei dejó el teatro en solitario y saludó a los presentes en la calle antes de subir al vehículo que lo llevó a su residencia en Olivos.

El vínculo público entre Milei y González se hizo conocido a principios de noviembre, cuando el candidato presidencial de aquel momento apareció en su programa Empezar el día, transmitido por Ciudad Magazine. Durante el inicio de la entrevista, Yuyito lo sorprendió con sus halagos: “Sos muy simpático, fachero. Qué buena onda”, dijo, dando inicio a un coqueteo al aire, que se mantuvo durante toda la charla. Milei, quien por entonces mantenía una relación con la humorista Fátima Flórez, agradeció los cumplidos con cierta incomodidad. “Tantos elogios no me los hubiera imaginado”, señaló.

El presidente Javier Milei y la actriz Amalia Yuyito González asistieron al Teatro Colón para presenciar la última función de Carmen.

En abril de este año, durante su aparición en Noche al Dente, Amalia rememoró aquella entrevista que organizó por iniciativa propia. “Yo tengo mis fuentes, soy periodista y coach ontológica y logré que venga después de un par de llamados”. Por entonces, ya era Presidente y había terminado su relación con Fátima. “Es más facha en persona que en esas versionas loquillas que tiene. ¿Sabés lo que nos sorprendió a todo el equipo? La buena onda con la que vino, después se sacó fotos con todo el mundo”, rememoró.

En ese momento, prefirió no divulgar su voto en la segunda vuelta electoral entre el libertario y Sergio Massa, y manifestó su optimismo respecto a la próxima administración: “Siento que lo apoyo, sea cual sea, porque no soy una fan de una ideología política. Lo que quiero es que, obviamente, nos vaya bien, y le pongo esa parte de mi personalidad, siempre tratando de ver lo bueno, esperando lo bueno y, mientras, haciendo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mdzol/status/1816053243266367938&partner=&hide_thread=false La presencia de Javier Milei este martes en el Teatro Colón estuvo rodeada de una gran expectativa tras trascender que el mandatario invitó a Yuyito González para presenciar una función de la legendaria ópera Carmen. pic.twitter.com/cP3LUd4OOq — MDZ Online (@mdzol) July 24, 2024

El 22 de mayo, Milei lanzó su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en un evento en el Luna Park. Durante la presentación, se dirigió a sus seguidores y ofreció un breve show musical, interpretando “Panic Show”, la canción de La Renga que ha utilizado desde su campaña para legislador. Entre los asistentes al evento estuvo Yuyito, quien presenció el acto junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Además, se supo que tuvo acceso al camerino, donde se encontraba Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente.

En esa jornada, su aparición sorprendió a todos y su nombre se convirtió en un tema de gran discusión en las redes sociales. Durante su aparición en Mañanísima (El Trece), le explicó a Carmen Barbieri cómo logró alcanzar una posición destacada. ”Me gustaba ver la presentación del libro, un evento privado, nada estatal, así que empecé a gestionarlo. Me pasaron a buscar, fui con una amiga que colabora conmigo y me sentaron ahí donde me sentaron. Me podían haber sentado en la última fila y me daba igual porque yo no tenía ni noción ni de dónde me iban a sentar ni absolutamente de nada”, arrancó.

En abril de este año, en una visita a Noche al Dente, Amalia recordó una entrevista con Milei.

Sobre el evento resaltó que “había 300 periodistas y yo no sabía que había que acreditarse ni nada”. Para solucionar el problema, se puso en contacto con varias personas que le aseguraron una ubicación en el evento, la cual resultó ser privilegiada. “Entré al Luna con Sandra Pettovello, porque ella fue a mi programa cuando fue Milei, entonces ahí se generó una especie de buena onda. Abrieron una puerta y era el camarín. Yo no sabía ni que había un camarín ni que estaba Milei adentro”.

La relación pública entre Milei y González trascendió a comienzos de noviembre.

A continuación, la exvedette relató lo que observó en ese entorno privado: “Estaba Karina, que ahí la conocí y la saludé. Estaba mi asistente y amiga, estaba Sandra (Pettovello), estaba (Javier) Milei y estuvimos un rato. Y cuando nos vimos fue esa cosa como lo que pasó cuando nos vimos en el programa, eso del entusiasmo”, reveló. Y respondió si el Presidente le gustaba como hombre: “Me parece un hombre lindo, es muy inteligente. Lo vi en mi programa y lo vi ayer, no tengo ese trato para decirte si me parece que tiene buen sentido del humor, te diría que sí”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.