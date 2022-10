Tamara Báez lloró al contar que L-Gante entró a su casa para robarle cosas. 

También se filmó llorando, angustiada por la situación. “Hacen lo que se les canta bien el ort… conmigo y así fue siempre”, señala, rota en llanto.

Totalmente desconsolada, Tamara contó que “no me importa que me vean así, pero tengo mucha bronca y están siendo súper, súper injustos conmigo porque la vengo pasando mal desde hace mucho tiempo. Ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da”.

Separación Luego de la polémica separación, el enfrentamiento entre L-Gante y Tamara Báez sumó un nuevo capítulo. Twitter

Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola yno entiendo cómo podés ser tan mala persona”, señaló, apuntando hacia su ex pareja y padre de su hija, Jamaica. “Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompás las bolas. ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?”, aseguró, entre lágrimas.

La respuesta de L-Gante tras las repercusiones no se hizo esperar. “Qué podrido me tienen”, escribió contundente a través de su cuenta oficial de Instagram. En la foto que compartió con su descargo se lo ve sobre una Ferrari.

Qué dijo Wanda Nara tras el escándalo entre L-Gante y Tamara Báez

Wanda prefirió evadir las preguntas, incluso le dijo al notero “no quiero ni escuchar las preguntas, me malhumora, please”, dijo y aseguró “no voy a hablar de nada, que digan lo que quieran”.

Minutos después de que salga al aire la nota en LAM, en la que Wanda prefirió guardar silencio y no referirse al tema del día, que fue la entrada al barrio privado en el que vive L-Gante y también su ex, Tamara Báez, y directamente se manifestó en las redes de América TV.

“Sabes que pasa, estaría bueno que con el mismo respeto con el que siempre di notas me respondan. Como eso no pasa elijo yo con quien hablar de mi vida. No me sale ser copada con gente que solo me agrede”, dijo la empresaria.

En diálogo con Intrusos, el abogado de Tamara Báez, Juan Pablo Merlo, confirmó que L-Gante ingresó a esa propiedad junto a Wanda. “Anoche ingresaron acá al lugar. Está en el registro de la seguridad”, informó.

El letrado mostró una captura del sistema de seguridad, donde figura la lista completa de ingresos al country en las últimas horas en donde advirtió que “hay que ver las cámaras, si ingresaron juntos al domicilio”.