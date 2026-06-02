Taylor Swift participará en Toy Story 5 con una canción inédita

Hace un mes, el 30 de abril , el sitio oficial de Taylor Swift activó una cuenta regresiva de 48 horas , con números en color amarillo sobre un fondo celeste decorado con nubes blancas . Sin embargo, el temporizador fue retirado pocos minutos después.

Esto llevó a muchos seguidores a pensar que se trató de un simple fallo técnico , aunque en torno a la artista y su equipo rara vez algo ocurre sin intención .

A partir de ese hecho comenzaron a circular teorías entre los fans sobre una posible colaboración entre Taylor Swift , Disney y Pixar , ya que el diseño con nubes recuerda de inmediato a la estética característica de la saga Toy Story . Mientras algunos usuarios especularon con que podía tratarse de la voz de un nuevo personaje , incluso mencionando a figuras como Bad Bunny , otros finalmente acertaron al anticipar que se trataba del lanzamiento de una canción .

Este lunes, Taylor Swift confirmó su participación en Toy Story 5 . Según publicó en su cuenta de Instagram , aportará un tema inédito compuesto especialmente para la banda sonora de la película.

“Es una historia de juguete. ¡Lo sabías! Mi nueva canción original I Knew It, I Knew You para Disney, Pixar y Toy Story será tuya el 5 de junio”, escribió la artista en un posteo, acompañado por una imagen en la que aparece recostada sobre el césped, rodeada de tulipanes.

La cantante Taylor Swift será parte de Toy Story 5.

“Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story. Me enamoré instantáneamente de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa después de la proyección. A veces solo lo sabes, ¿verdad?”, expresó al hablar de su vínculo con la saga.

I Knew It, I Knew You, además de su versión original, contará con dos interpretaciones adicionales: una versión en piano y otra acústica. Ambas estarán disponibles a partir del 5 de junio y cada una tendrá una portada distinta, pensada para coleccionistas.

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Cuándo estrena “Toy Story 5” y qué se sabe hasta ahora

La espera para los fanáticos ya tiene un horizonte definido en el calendario. Toy Story 5 se estrenará en los cines de Latinoamérica el 18 de junio de 2026, mientras que en Estados Unidos llegará a las salas un día más tarde, el 19 de junio.

Taylor Swift participará de Toy Story 5.

Con esta nueva entrega, Pixar busca volver a emocionar tanto a las nuevas generaciones criadas en entornos digitales como al público adulto que creció con la saga.

El nuevo regreso a la pantalla grande incluirá nuevamente a las voces clásicas que marcaron a los personajes: Tom Hanks volverá a interpretar a Woody y Tim Allen hará lo propio con Buzz Lightyear. Además, se confirmó el retorno de Joan Cusack como Jessie, Blake Clark en la voz de Slinky y Tony Hale como Forky.

La principal incorporación de esta entrega será la de la actriz Greta Lee, quien se sumará al elenco para dar voz a Lilypad, una tableta que será una de las novedades de la historia. Este aparato garantiza entretenimiento continuo en un único entorno, lo que deriva en que la niña no solo deje de interactuar con Woody y Buzz, sino que además termine aislándose completamente de su entorno familiar y social.

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El planteo no es menor, ya que los realizadores decidieron trasladar a la pantalla una problemática contemporánea. Según explicó el director y guionista Andrew Stanton, la película surge a partir de una “toma de conciencia de un dilema existencial”: el hecho de que hoy en día casi no se juega con juguetes físicos.

Uno de los momentos que más sorprendió y desató reacciones entre los fanáticos en redes sociales fue una secuencia puntual del tráiler. Allí, el vaquero Woody se retira el sombrero y deja ver una aparente calvicie, un detalle visual que impactó al público al sugerir que el paso del tiempo también se refleja físicamente en los personajes de plástico.