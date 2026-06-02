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2 de junio de 2026 - 12:37
Espectáculos.

Dos argentinos se suman a Toy Story 5

Migue Granados y Bizarrap serán parte del doblaje en español de Toy Story 5, la nueva película de Disney y Pixar.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Migue Granados y Bizarrap serán parte del doblaje en español de Toy Story 5, la nueva película de Disney y Pixar.

Migue Granados y Bizarrap serán parte del doblaje en español de Toy Story 5, la nueva película de Disney y Pixar.

Toy Story 5: En el caso de Migue Granados, el conductor y creador de Olga fue convocado para interpretar a Dr. Locuaz, un juguete que siente temor por la tecnología y que tendrá participación en la trama principal.

Toy Story 5: En el caso de Migue Granados, el conductor y creador de Olga fue convocado para interpretar a Dr. Locuaz, un juguete que siente temor por la tecnología y que tendrá participación en la trama principal.

Toy Story 5: Por su parte, Bizarrap será la voz de Santa de jardín, un duende decorativo que formará parte de la nueva aventura. El productor musical confirmó la noticia en Instagram, donde compartió una serie de fotografías junto a Woody y Buzz Lightyear: “Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42. Gracias Disney por la oportunidad”

Toy Story 5:

Por su parte, Bizarrap será la voz de Santa de jardín, un duende decorativo que formará parte de la nueva aventura. El productor musical confirmó la noticia en Instagram, donde compartió una serie de fotografías junto a Woody y Buzz Lightyear: “Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42. Gracias Disney por la oportunidad”

l productor y artista argentino Bizarrap se incorporará al elenco de voces en español de Toy Story 5, la próxima película de Disney y Pixar

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La noticia generó repercusión entre los fanáticos de la saga, ya que dos figuras argentinas muy populares se suman al universo de Woody, Buzz Lightyear y los clásicos juguetes que marcaron a distintas generaciones.

La cantante Taylor Swift será parte de Toy Story 5.

Migue Granados será Dr. Locuaz

Migue Granados fue anunciado oficialmente por Disney Latino como la voz en español para Latinoamérica de Dr. Locuaz, un nuevo personaje de la película. La confirmación llegó después de un viaje del conductor a San Francisco, donde visitó Pixar Animation Studios y grabó su participación.

El conductor había expresado en varias oportunidades su fanatismo por Toy Story, por lo que su incorporación fue presentada como un sueño cumplido dentro de la nueva entrega de la franquicia.

Migue Granados
Toy Story 5: En el caso de Migue Granados, el conductor y creador de Olga fue convocado para interpretar a Dr. Locuaz, un juguete que siente temor por la tecnología y que tendrá participación en la trama principal.

Toy Story 5: En el caso de Migue Granados, el conductor y creador de Olga fue convocado para interpretar a Dr. Locuaz, un juguete que siente temor por la tecnología y que tendrá participación en la trama principal.

Bizarrap también llega al universo Pixar

Otro argentino que se suma a Toy Story 5 es Bizarrap. El productor musical confirmó su participación y, según medios internacionales, prestará su voz a un personaje vinculado a los juguetes del jardín. Algunas publicaciones lo mencionan como un gnomo de jardín o “Santa de jardín”, en una escena donde compartirá espacio con el personaje interpretado por Bad Bunny.

La incorporación de Bizarrap marca su primera participación en una película de este tipo y amplía la presencia argentina en una de las sagas animadas más importantes de Disney y Pixar.

Bizarrap
l productor y artista argentino Bizarrap se incorporará al elenco de voces en español de

l productor y artista argentino Bizarrap se incorporará al elenco de voces en español de "Toy Story 5", la próxima película de Disney y Pixar

Bad Bunny también será parte de la película

La nueva entrega también tendrá una fuerte presencia latina con Bad Bunny, quien fue confirmado como una de las voces del film. Según Infobae y otros medios, el artista puertorriqueño interpretará a un personaje llamado “Pizza con anteojos” o “Pizza con gafas”, que compartirá escena con el personaje de Bizarrap.

Con estas incorporaciones, Toy Story 5 apuesta a sumar figuras reconocidas de la música y el entretenimiento latino para acompañar una historia que combinará nostalgia con nuevos desafíos.

De qué tratará Toy Story 5

La película volverá a reunir a los juguetes clásicos, pero con un conflicto actual: el avance de la tecnología en la vida de los chicos. Según la información difundida, Woody, Buzz y compañía deberán enfrentar el desafío de una tablet llamada Lilypad, que amenaza con desplazar al juego tradicional.

La historia buscará conectar con nuevas generaciones sin perder el espíritu emocional que convirtió a Toy Story en una de las franquicias más queridas del cine animado.

Lo más importante

  • Migue Granados será la voz de Dr. Locuaz en español para Latinoamérica.
  • Bizarrap también se suma al doblaje de Toy Story 5.
  • El productor interpretará a un personaje vinculado a los juguetes del jardín.
  • Bad Bunny también formará parte del elenco de voces.
  • La película se estrenará el 17 de junio.
  • La historia abordará el avance de la tecnología y el lugar de los juguetes en la infancia.

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