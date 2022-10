Tini Stoessel habló sobre la supuesta crisis con Rodrigo de Paul. 

Luego, le preguntaron por los rumores que aseguraban que seguirían juntos hasta después del Mundial y que, una vez que finalice la competencia, tomarían caminos separados, a lo que Stoessel contestó: “No tengo ni idea de qué va a pasar mañana, pero estoy re bien hoy”.

“¿Estás contenta, estás enamorada? ¿Algún proyecto que tengan de cara a lo que viene después?”, siguió el periodista y la joven cerró: “Estoy muy bien, por ahora viviendo el presente”.

Romance Tini Stoessel negó los rumores de separación con Rodrigo de Paul. Twitter

Sobre si viajará a Qatar para acompañar al volante, la artista aclaró que “eso no lo sé todavía por el tema del trabajo. Creo que mi familia sí, mi hermano o mi papá, pero yo todavía no sé”.

Finalmente, sobre las supuestas rispideces entre De Paul y su familia, Stoessel desmintió que eso sea cierto. “No, todo re bien también”, cerró.

Tini Stoessel reprogramó su show en Santiago del Estero

A través de sus redes sociales oficiales Tini Stoessel anunció la suspensión de sus show previsto para Santiago del Estero. La fecha estipulada era el 22 de octubre en el Estadio Madre de Ciudades, pero fue reprogramado para abril de 2023.

“LUPA Contenidos informa que por cuestiones técnicas nos vemos obligados a reprogramar el show de la artista TINI que se llevaría a cabo el día 22 de octubre en el estadio Único de Santiago del Estero”, publicaron los organizadores.

La propia Tini aseguró que “Santiago del Estero se intentó hacer todo lo posible para no tener q posponer el show pero lamentablemente no quedó otra solución hay cosas q me terminan excediendo y no hay nada más que pueda hacer nos vemos el próximo 8 de abril para poder disfrutar mucho y que las cosas estén como tienen q estar. Perdón, me hubiese encantado vernos este finde semana, Ios amo mucho”.

Conocida la suspensión, hubo quienes apuntaron a la falta de venta de entradas como el motivo de la decisión debido al alto costo de los tickets. El precio de las entradas variaba según la ubicación en el estadio: las más económica partían de $6500 en tribunas; $9000 sector Vip; $10.000 Vip Plata; $13.000 Vip Oro y $16.000 Vip Platino.