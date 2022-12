Tini Stoessel y La Joaqui anunciaron el lanzamiento de “Muñecas”. 

La publicación se llenó de comentarios en cuestión de minutos y les llovieron los likes a las artistas. Pero hubo un comentario muy especial de parte de La Joaqui, quien no puede creer estar colaborando con Tini: “Keeeee, Dios. De ser tu fan a tu colega. Gracias por confiar en mí para un proyecto tan hermoso, sos la persona más dulce y sencilla que hay. Me trataste con tanto amor y me hiciste sentir capaz en todo momento de construir algo junto a una artista tan realizada como sos. Te adoro, Tini”.

La Joaqui tuvo una gran evolución en los últimos meses y luego de un comienzo en el mundo de las batallas de rap, la artista del género urbano se instaló como una de las referentes del RKT.

Camila Homs contó que Tini Stoessel la bloqueó en el celular

Sigue el escándalo entre Camila Homs, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Lo último que se reveló fue de parte de Camila, quien reveló que la cantante la bloqueó en el teléfono celular y no le puede mandar mensajes.

Sin embargo, la modelo también dijo que si se revelaran los chats que mantuvo con Tini, van a perjudicar a la artista. “Los chats no la dejan bien parada a ella”, le contó Camila a una panelista de A la tarde. En tanto, Lucas Bertero, también integrante del programa que conduce Karina Mazzocco, fue más allá y apuntó a la relación de Tini Stoessel con los hijos de De Paul y Homs. “Ella prefiere no compartir tiempo con los chicos”, aseguró.

En su último recital en la Ciudad de Buenos Aires, hubo quienes aseguran que Tini le envió un encriptado mensaje a Homs. Con diferentes frases dedicadas a sus canciones, la actual novia del volante de la selección argentina se despachó contra la modelo de manera indirecta. “Les quiero decir esto porque quizás el día de mañana este consejo les sirva. Muchas veces la gente habla desde su propia tristeza y frustración y lo pone en otra persona para hacerte sentir mal”, dijo la cantante.

“Pero uno tiene que verse uno mismo, yo literalmente duermo todas las noches en paz. Que los envidiosos se vayan pal’ carajo”, cerró y provocó la euforia de sus fans.