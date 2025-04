Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se mostraron juntos en Madrid: ¿Qué fueron a ver?

Su aparición coincidió con el duelo entre el alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo. Mientras se tomaban selfies, intercambiaban saludos y recibían muestras de cariño, ambos pasearon tranquilamente por el complejo, sin intentar disimular su relación ni evadir a los fans que los identificaron al instante.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul llegaron a la Caja Mágica

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/_canchacentral/status/1917236239373128085&partner=&hide_thread=false Momento out of context del Mutua Madrid Open:Tini y Rodrigo De Paul llegaron a la Caja Mágica. pic.twitter.com/ngmSHnAGsw — Cancha Central (@_canchacentral) April 29, 2025

En otro video que circuló, se escucha a una fan pedir: “Tini, ¿nos regalás una foto?”. A esta solicitud se sumaron rápidamente otros seguidores. La respuesta de la multitud fue instantánea: teléfonos levantados, gritos de entusiasmo y una avalancha de publicaciones que compartieron el momento al instante.

Esta ocasión marcó el primer encuentro público de la pareja luego de su ruptura en agosto de 2023, lo que, al menos a través de sus gestos, sugirió un acercamiento que venía ocurriendo en privado desde hacía varias semanas. Durante el mismo día, la cantante también fue vista con dos de sus amigas más cercanas: Sofía Fernández y Belén Lubos, quienes han sido parte de su círculo desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

Los rumores sobre una posible reconciliación entre ellos no son recientes, aunque hasta ahora no se habían hecho tan notorios. En marzo, empezaron a circular especulaciones sobre un acercamiento luego de que un usuario publicara una foto de los dos caminando por las calles de Madrid. En esa ocasión, decidieron no hacer comentarios ni gestos públicos, pero la imagen no pasó inadvertida: rápidamente se replicó, dando inicio a las especulaciones sobre un posible reencuentro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rodridpdaily/status/1917273970065187106&partner=&hide_thread=false Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en el Mutua Madrid Open hoy pic.twitter.com/3JaFf6b0j8 — RDP daily (@rodridpdaily) April 29, 2025

Otro indicio que levantó sospechas fue que ambos comenzaron a seguirse en redes sociales, algo que no había ocurrido antes. Justo antes de su aparición en el Mutua Madrid Open, Tini decidió seguir nuevamente a Rodrigo en Instagram, un gesto que sus fanáticos vieron como una señal sutil de su posible reconciliación.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron vistos cenando en Madrid

Se había reportado previamente que la pareja fue vista realizando compras y disfrutando de cenas en Madrid. Además, se rumorea que ambos habrían viajado juntos desde Buenos Aires a la capital española, un detalle que fue capturado por Telenoche (El Trece) a través de fotos tomadas en el aeropuerto de Ezeiza. En las imágenes, se los vio subiendo al avión, con De Paul intentando pasar desapercibido bajo una capucha, aunque rápidamente fue reconocido.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel hace pocos días, cenaron juntos en Madrid.

A esto se le añade un factor personal clave para la cantante: Tini está inmersa en los preparativos de su “Futtura Tour”, que se llevará a cabo en octubre en Tecnópolis.

Este proyecto, dado a conocer recientemente, simboliza su retorno a los escenarios después de un tiempo de baja en su actividad profesional. Mientras tanto, Rodrigo De Paul continúa con su proceso de recuperación física tras una lesión que lo ha apartado del fútbol, y aprovechó la oportunidad para estar junto a la cantante.