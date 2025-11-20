jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 11:07
Sorpresa.

Un nuevo adiós en Springfield: Los Simpson pierden a un personaje clásico

Los Simpson anuncian la caída de Alice Glick y genera impacto entre seguidores por su larga presencia en la serie.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Los Simpson le dicen adiós a un personaje histórico.

Los Simpson le dicen adiós a un personaje histórico.

La producción de Los Simpson mostró la escena en la que Alice Glick cae sobre el órgano en pleno servicio. El Reverendo y la comunidad quedaron en shock por el momento inesperado. El episodio se titula “Sashes to Sashes” y ya circula entre los seguidores de la serie.

El equipo creativo informó que la decisión buscó cerrar un ciclo. La organista formó parte del universo amarillo durante más de tres décadas y tuvo apariciones esporádicas que marcaron su carácter dulce y gruñón a la vez.

Un personaje que cambió de voz con los años

Alice Glick apareció por primera vez en 1991, cuando Bart trabajó en su casa por monedas. En esa etapa llamó la atención por su estilo firme y por las bromas sobre su vejez. Su voz original estuvo a cargo de Cloris Leachman, muy recordada por ese episodio.

Tras el fallecimiento de Leachman en 2021, el rol quedó en manos de Tress MacNeille, quien mantuvo a Glick en pantalla y reforzó su imagen como símbolo de la vida comunitaria de Springfield.

Alice Glick

La confusión por muertes pasadas

La caída definitiva de Glick generó muchas dudas en redes sociales. Usuarios recordaron su “muerte” en la temporada 23, cuando una mascota robótica la atacó de forma absurda. Esa escena se tomó como algo no canon y ella volvió sin explicación.

El público también comparó este caso con otras salidas recientes. Una de las mencionadas fue la de Larry Dalrymple, un habitual del bar de Moe, que dejó la serie el año pasado. Incluso surgió el recuerdo de un episodio futurista donde Marge aparece sin vida, aunque el equipo aclaró que ese capítulo no forma parte de la historia oficial.

Springfield y su lista de despedidas

En más de tres décadas, la serie mostró muertes que dejaron huella en la cultura pop. Entre las más recordadas aparece Encías Sangrantes Murphy, que inspiró a Lisa con su música. También está Frank Grimes, cuyo final generó discusiones por su choque constante con Homero.

Otras salidas marcaron épocas distintas: Maude Flanders, Ámbar Simpson, Mona Simpson, Tony el Gordo, Rabino Krustofsky y la despedida simbólica de Edna Krabappel, realizada como homenaje a su actriz de voz. Muchos fans mencionaron estos casos para mostrar que cada muerte dejó una marca emocional en la audiencia.

Alice Glick en su velorio en los simpson

Un detalle que desmiente rumores

En medio del revuelo por la caída de Glick, circularon mensajes que mencionaban a Dewey Largo, el profesor de música. Algunos usuarios dijeron que también había muerto en capítulos recientes. La producción salió al cruce y confirmó que sigue activo dentro de la serie.

El equipo explicó que los rumores aparecen por la cantidad de líneas temporales, cambios y guiños que maneja la serie. Cada temporada introduce elementos nuevos y recupera otros, lo que causa confusión en el público casual.

