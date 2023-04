Zaira Nara confirmó su separación de Facundo Pieres. 

Zaira Nara afirmó que “aparecieron muy lindos proyectos pero estoy haciendo muchas cosas, muchas otras cosas que no me da el tiempo... Además soy mamá y priorizo mucho estar con mis hijos. La tele te roba mucho tiempo, así que estoy esperando un proyecto que sea más corto o que se pueda adaptar un poco más a mi vida”.

“¿Y cuándo se viene el blanqueo? ¿Cuándo vas a venir a una fiesta como esta del bracete de tu novio?”, le apuntó el cronista, refiriéndose al polista. “Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Me parece como que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y con mis compañeros de trabajo. Ya somos bastantes. No soy mucho de mezclar. Además, no tengo nada que blanquear. Estoy muy tranquila”, dijo la hija de Andrés Nara.