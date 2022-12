Está prohibido el uso de pirotecnia sonora en Jujuy. Está prohibido el uso de pirotecnia sonora en Jujuy.

¿Cómo afecta a las personas la pirotecnia sonora?

Neurólogos infantiles explican que al escuchar las detonaciones, las personas con autismo sienten como si les hincaran cientos de agujas en el cerebro.

“Porque no es solamente el estruendo, sino el efecto que produce neurológicamente ese estruendo o cuando se asustan por algo. No solamente el impacto de los sustos, sino que repercute ocasionando transpiradas, la taquicardia, el cerrar los ojos. Hay un efecto neurológico en cadena. Para que se entienda: ruido hay todos los días. El efecto del estruendo es el momento del shock. Eso es lo interesante, porque ellos son siempre sensibles, como no es igual una caricia que una cachetada”, explicó Eduardo Sisto.

“Hay que darles también cierta seguridad y contenerlos. El abrazo puede ser algo que le da cierta seguridad frente a aquello que lo está agrediendo y, bueno, soportar arañazos, soportar patadas, atajar la mano para que el chico no se lastime. Esos efectos no son medicables. No existe un tranquilizante neurológico. No es algo nervioso y la persona se pone histérica, sino que la persona siente como si le pegaran dentro del cerebro. Eso es lo que la gente tiene que entender. Ese es el nivel de sensibilidad que tienen los chicos con TEA con el efecto de los estruendos”, acotó.

Con respecto a los animales, los perros son los que más sufren y se asustan, provocando en algunos casos que se pongan agresivos o se escapen.

Luego de todas las campañas y charlas de concientización, se espera que este año en la provincia de Jujuy, la utilización de pirotecnia sonora, sea casi nula.