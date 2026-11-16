Una sede del Chase bank de Estados Unidos.

Clientes de varios de los principales bancos de Estados Unidos reportaron este lunes problemas para acceder a sus cuentas y realizar operaciones digitales. Entre las entidades mencionadas se encuentran Bank of America, Chase, Wells Fargo, U.S. Bank y Capital One, además del servicio de transferencias Zelle.

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Las dificultades incluyeron inconvenientes para consultar saldos, revisar movimientos, enviar dinero y realizar determinadas operaciones bancarias. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó una interrupción generalizada de todos los servicios ni la cantidad de usuarios afectados.

Según información recopilada por The Associated Press y reportes de usuarios, las alertas comenzaron a incrementarse durante la mañana del lunes. La plataforma Downdetector, que reúne avisos sobre problemas en servicios digitales, registró un aumento de las notificaciones relacionadas con distintas entidades financieras.

Los clientes describieron dificultades para ingresar a las aplicaciones, realizar transferencias, retirar efectivo y cobrar cheques.

No obstante, los registros de Downdetector corresponden a reportes de usuarios y no permiten establecer cuántas personas fueron efectivamente afectadas.

Chase reconoció problemas en su banca digital

Una de las entidades que confirmó inconvenientes fue Chase, la división bancaria de JPMorgan Chase. Algunos clientes recibieron notificaciones que indicaban que determinados servicios no estaban disponibles y recomendaban intentar nuevamente más tarde.

Una sede del Chase bank de Estados Unidos.

La entidad reconoció una incidencia en su banca por internet e informó que trabajaba para restablecer las funciones afectadas. Sin embargo, no detalló qué operaciones estaban interrumpidas ni estableció un plazo para la normalización del servicio.

Qué se sabe sobre las causas de las fallas

Hasta el momento, no se identificó oficialmente una causa común que explique los inconvenientes reportados en las distintas entidades.

Los sistemas de pagos de la Reserva Federal de Estados Unidos, incluidos Fedwire, FedACH y FedNow, figuraban operativos durante los reportes.

Además, las dificultades bancarias se conocieron después de una interrupción que afectó a distintos servicios de Microsoft desde el jueves 12 de noviembre. No obstante, no existen pruebas que permitan relacionar ambos episodios.

Tampoco se confirmó si las transferencias y operaciones iniciadas durante las interrupciones fueron procesadas con demora, rechazadas o quedaron pendientes. Por el momento, las autoridades y las entidades financieras no difundieron información completa sobre el alcance de los inconvenientes, su duración ni las causas que los provocaron.