La previa del choque de New York City FC ante DC United, a disputarse en el estadio Yankee Stadium el sábado 20 de abril desde las 20:30 (hora Argentina).

. Estados Unidos - MLS: New York City FC vs DC United Semana 9

New York City FC recibirá a DC United, en el marco de la semana 9 del torneo Estados Unidos - MLS 2024, el próximo sábado 20 de abril a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio Yankee Stadium.

New York City FC viene de vencer a New England Revolution con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 6.