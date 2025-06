Estados Unidos puso en vigencia el nuevo veto migratorio

El gobierno sostiene que algunos de los países afectados “se han negado históricamente a recibir a sus ciudadanos deportados” y presentan altas tasas de permanencia ilegal tras el vencimiento de visados. La medida se inscribe en una estrategia más amplia de endurecimiento de los controles fronterizos, reducción de admisiones de refugiados y refuerzo de las deportaciones.

Países afectados: países con prohibiciones totales y restricciones parciales

Países con prohibición total de emisión de nuevos visados

Afganistán Birmania (Myanmar) Chad República del Congo Guinea Ecuatorial Eritrea Haití Irán Libia Somalia Sudán Yemen

Restricciones adicionales

Burundi Cuba Laos Sierra Leona Togo Turkmenistán Venezuela

En el caso de estos siete países, los ciudadanos no podrán solicitar visados si se encuentran fuera de Estados Unidos y no tienen uno válido. En particular, para Venezuela y Cuba, se suspenden los visados más comunes (B-1, B-2, F, M y J) y se reduce la validez de los visados de no inmigrante, alegando falta de cooperación en materia de deportaciones y control de documentos.

image.png La proclamación presidencial de Estados Unidos afecta a personas provenientes de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. A estos se suman restricciones para ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela

Excepciones de la nueva modalildad

La medida no revoca visados previamente emitidos: quienes ya poseen un visado válido podrán ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, las nuevas solicitudes serán rechazadas salvo que cumplan con criterios de excepción estrictos, como:

Residentes legales permanentes (green card holders)

Personas con doble nacionalidad que usen el pasaporte de un país no vetado

Atletas y deportistas que participen en eventos como el Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028

Familiares directos de ciudadanos estadounidenses y refugiados reconocidos

Titulares de visados diplomáticos y de organizaciones internacionales (A, G, NATO, etc.)

Casos especiales para trabajadores del gobierno estadounidense y minorías perseguidas

Reacciones y críticas

La medida fue rechazada por organizaciones humanitarias y representantes de las comunidades afectadas, que la consideran discriminatoria y motivada más por razones políticas que de seguridad. Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, declaró que “esta política no trata sobre seguridad nacional, sino sobre dividir y estigmatizar a comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos”.